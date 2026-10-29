[오피셜] 김민재 천만다행, 갑자기 쓰러진 콤파니 5일 만에 퇴원..."우리 모두에게 가장 기쁜 소식"

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[스포츠조선 김대식 기자]바이에른 뮌헨의 빈센트 콤파니 감독이 훈련장에서 쓰러진 지 5일 만에 병원에서 퇴원했다.

영국 매체 디 애슬래틱은 28일(이하 한국시각) '40세의 벨기에 출신 콤파니 감독이 지난주 바이러스 감염을 겪던 중, 금요일 구단 본사인 제베너 슈트라세에서 2군 팀의 훈련 세션을 참관하다가 몸에 이상을 느끼며 쓰러졌다'고 전했다. 매체는 '막스 에베를 스포츠 담당 이사가 콤파니 감독의 상태가 최종적으로 뇌수막 자극 증상으로 진단받았음을 밝혔다'고 설명했다. 뇌수막 자극 증상은 '뇌막염의 다른 전형적 증상 없이 뇌와 척수를 둘러싼 3개의 보호막에 염증이나 자극이 발생하는 상태'를 뜻한다.

에베를 이사는 29일 DFB-포칼 2라운드 마그데부르크와의 홈경기를 앞두고 인터뷰에서 "솔직히 상황을 고려하면 잘 지내고 있다. 아주 좋다고는 할 수 없지만, 잘 회복하고 있다"고 말했다. 이어 "그는 오늘 퇴원했다. 이는 우리 모두에게 가장 크고 기쁜 소식"이라며 "원인을 밝혀냈다. 금요일에 일어난 사건은 뇌수막 자극 증상이 원인이었다. 하지만 그가 곧 100% 상태로 돌아와 집에서 재활을 이어갈 수 있을 것이라고 확신한다"고 강조했다.

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매체는 '복귀 일정은 회복 경과에 따라 결정될 예정이어서 아직 구체적인 타임라인은 정해지지 않았다'고 전했다. 또한 '콤파니 감독의 부재 동안에는 애런 덩크스와 레네 마리치 수석코치가 공동으로 1군 팀을 이끌어왔다'고 덧붙였다.

콤파니 감독은 지난 번 아스널과의 챔피언스리그 홈경기(2-2 무승부) 이후 독일 매체 빌트를 통해 자신의 건강 상태를 언급한 바 있다. 그는 "감독으로서 늘 모든 것을 해내고 완수하고 싶어 한다. 지난주에 제법 지독한 바이러스에 걸렸는데, 몸의 신호를 무시하고 무리하다 보니 결국 몸이 '이제 그만해!'라고 경고를 보낸 것 같다"고 말했다.

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디 애슬래틱은 '전직 수비수 출신인 콤파니 감독이 바이러스 감염 외에도 최근 고관절 부상까지 겹쳐 거동에 불편을 겪고 있었다'고 짚었다. 매체에 따르면 최근 RB 라이프치히전과 아스널전에서도 그는 테크니컬 에어리어에 가끔씩만 모습을 드러냈을 뿐, 경기의 대부분을 벤치에 앉아서 지켜봤다.

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아직 경기장에 복귀한 건 아니지만 사령탑이 돌아온다면 바이에른 선수들은 심리적으로 동요할 필요가 없다.