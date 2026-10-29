"중국에 진심으로 죄송합니다, 사과드립니다" 음바페 진심 상관없다...멈추지 않는 中 분노, 유니폼 화형식

AFP연합뉴스, SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]킬리안 음바페의 공개 사과에도 중국의 분노는 가라앉지 않고 있다.

스페인 매체 EFE는 29일(이하 한국시각) '소셜 미디어(SNS)에 올라온 영상에 따르면, 음바페가 마오쩌둥의 몸에 자신의 얼굴을 합성한 '밈(meme)'을 두고 마오쩌둥을 '중국의 독재자'라고 칭한 발언이 나온 이후, 중국 팬들이 음바페의 유니폼을 태우고 그의 얼굴이 담긴 포스터를 찢는 모습이 포착되었다'고 보도했다.

지난 27일 음바페는 프랑스의 온라인 인터뷰 시리즈인 '더 브리지'에 출연해 그의 얼굴을 이용해 만든 '밈' 가운데 무엇이 가장 웃기냐는 질문을 받고는 "중국 독재자 얼굴 위에 내 얼굴을 합성한 거다. 나는 친구와 게임할 때 그 밈을 자주 쓴다"라고 말했다.

Advertisement

마오쩌둥 전 중국 국가주석을 독재자라고 지칭한 이 인터뷰는 SNS 등을 통해 퍼지면서 전세계적으로 화제가 됐다. 음바페와 마오쩌둥의 얼굴을 합성한 이미지까지 등장하면서 음바페가 마오쩌둥을 '중국의 독재자'라고 칭했다고 퍼졌다.

중국에서는 그야말로 난리가 났다. 관영 중국중앙TV(CCTV)는 27일부로 음바페가 뛰는 스페인 프리메라리가와 음바페 관련 경기 중계를 전면 중단한다고 발표했다. 음바페가 출연한 광고도 모두 내렸다. CCTV측은 하비에르 테바스 라리가 회장에게 음바페의 즉각적인 사과를 요구하는 서한을 전달한 것으로 전해졌다. 중국축구협회(CFA) 또한 음바페와 그의 소속팀인 레알 마드리드를 향해 "중국과 관련된 잘못된 발언"에 대해 "공식적이고 공개적인 사과"를 할 것을 촉구했다.

Advertisement

결국 음바페가 고개를 숙였다. 그는 성명서를 내고 "제 발언으로 상처받은 모든 분께 사과드린다. 결코 그런 의도는 아니었다. 저는 중국 국민과 그들의 역사를 깊이 존중하며, 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

Advertisement

사진캡쳐=EFE

레알 마드리드 역시 중국 팬들을 위해 사과문을 올렸다. 레알은 공식 채널을 통해 "우리 구단은 음바페의 발언으로 인해 중국 국민께 불편을 드린 점에 대해 사과드린다. 우리 구단은 중국과 중국 역사, 문화, 그리고 국민들에 대해 깊은 존중심을 지니고 있다. 또한 레알에 애정과 동경을 보내주는 수백만명의 중국 팬분들께도 깊은 존경을 표한다"라고 전했다.

그럼에도 불구하고, 중국 팬들의 분노는 식지 않고 있다. 음바페의 유니폼을 불태우는 영상을 올리는 등 계속해서 분노를 쏟아내는 중이다.