감독 '오피셜' 작심 발언, '韓 국가대표 공격수' 황희찬 행동 공개 저격..."마음에 들지 않아, 문제에 대해 이야기 나눌 것"

사진=RUHR24 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 행동에 대해 감독이 강하게 지적했다.

샬케는 29일(한국시각) 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴과의 2026~2027시즌 독일축구협회(DFB) 포칼 2라운드에서 0대2로 패배했다. 이날 패배로 샬케는 DFB 포칼에서 조기 탈락했다.

황희찬은 이날 선발 출전했다. 직전 쾰른전에서 선발로 나섰는데, 2경기 연속 선발 자리를 지켰다. 에딘 제코와 투톱을 이루며 팀 공격을 이끄는 역할을 부여받았다. 다만 이날 경기 후반 32분 교체되기 전까지 득점이나, 도움을 기록하지 못했다. 전반 45분과 후반 10분 문전에서의 헤더로 득점을 노렸으나, 모두 골키퍼에게 막히고 말았다. 공식전 6경기에서 아직 무득점이다.

Advertisement

사진=황희찬 SNS 캡처

샬케는 이날 경기 황희찬의 부진과 함께 후반 8분 파트리스 초비치, 후반 43분 크리스토프 다페르너에게 실점을 허용하며 패배하고 말았다. 반전의 득점은 만들지 못했다.

득점을 놓친 것만이 문제는 아니었다. 황희찬은 이날 경기 불필요한 행동으로 경고를 받았다. 전반 44분 자신을 향한 상대 파울이 선언되지 않자 대기심을 밀쳤다. 말리려던 구단 물리치료사까지 옆으로 밀어냈다. 해서는 안 될 행동, 주심은 곧바로 경고를 꺼내들었다. 자칫 퇴장까지 이어질 수 있었기에 경고가 나온 것이 다행이었다.

로이터연합뉴스

Advertisement

황희찬의 행동에 대해 공개적인 비판이 쏟아졌다. 독일의 루르24는 '황희찬은 논란의 행동 이후 구단 물리치료사까지 밀쳤다'며 '그는 자신을 진정시키고 제지하려던 대기심과 샬케의 물리치료사를 밀쳐냈다. 심판을 밀친 행위로 옐로우 카드를 받았다'고 전했다. 독일의 빌트는 '퇴장이어도 할 말이 없었다. 경기장에 남게 되었다는 것에 만족해야 한다'라고 지적했다.

Advertisement

미론 무슬리치 감독은 "우리는 매우 부정확했고, 집중력이 부족했다"고 전체 경기력을 평가하며, 황희찬에 대해서는 "황희찬의 행동을 똑똑히 봤고, 마음에 들지 않는다. 이 문제에 대해서는 나중에 따로 이야기를 나눌 것이다"고 했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com