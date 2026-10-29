[오피셜]'유럽파 배승균 이경현·K리거 모경빈 김현오 발탁' U-19 김정수호, 다음달 중국 판다컵 출전명단 발표…2027년 U-20 아시안컵 대비

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[스포츠조선 윤진만 기자]김정수 감독이 이끄는 대한민국 19세이하(U-19) 축구대표팀이 2027년 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵 본선에 대비해 두 차례 해외 친선대회에 출전한다.

대한축구협회는 29일, U-19 대표팀이 다음달 11일부터 17일까지 중국 청두에서 열리는 '판다컵'에 출전한다고 발표했다. 이에 앞서 다음달 3일부터 7일까지 충남 천안 코리아풋볼파크에서 국내 사전 훈련을 실시할 예정이다. 사전 훈련은 소속 구단과 합의된 선수들만 참가한다. 판다컵에선 타지키스탄(11월 11일), 베트남(14일), 중국(17일)을 차례로 상대한다. 대회는 솽류스포츠센터 경기장에서 풀리그 방식으로 순위를 가린다.

판다컵에 나설 선수단은 총 26명이다. 모경빈(수원 삼성) 김현오(경남) 강동휘(제주) 등 K리그 소속 선수 20명과 대학 선수 2명이 포함됐다. 이경현(코펜하겐) 배승균(도르드레흐트) 김민찬(카멘) 이충현(마그데부르크) 등 해외파 4명도 명단에 이름을 올렸다.

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대표팀은 12월에도 친선대회차 원정길에 오른다. 12월 17일부터 20일까지 일본 시즈오카에서 열리는 'SBS컵 국제청소년축구대회'에 출전한다. SBS컵은 U-18 대회로 치러지는 만큼, 기존 U-19 대표팀보다 한 살 어린 2008년생 위주로 선수단을 꾸릴 예정이다. 대표팀은 이 대회에서 일본·코스타리카 U-18 대표팀, 시즈오카현 U-18 선발팀과 맞붙는다. SBS컵 참가 명단은 추후 발표한다.

대표팀은 지난 8월 키르기스스탄에서 열린 U-20 아시안컵 예선에서 조 1위를 차지하며 본선 진출을 확정했다. U-20 아시안컵 본선은 내년 3월 24일 중국 항저우에서 개막한다. 본선 상위 4개 팀에는 내년 아제르바이잔과 우즈베키스탄이 공동 개최하는 FIFA U-20 월드컵 출전권이 주어진다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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◇U-19 축구대표팀 판다컵 참가 명단(총 26명)

GK=송안톤(부산) 박도훈(대구) 최주호(울산)

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DF=고정민(인천) 권준성(부산) 모경빈 홍상원(이상 수원 삼성) 이재형(용인) 이효빈(강원) 조영준(포항) 김민찬(카멘) 이경현(코펜하겐)

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MF=강동휘(제주) 고필관 이성윤 정현웅(이상 서울) 김지혁(성남) 안태훈(전북) 이용재(강원) 배승균(도르드레흐트) 이충현(마그데부르크) 김민우(고려대) 이지우(울산대)

FW=김윤호(광주) 김현오(경남) 이호진(부산)