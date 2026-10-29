"회복에 시간 필요하다" 김민재, 깜짝 조기 복귀 성공...11월 韓 대표팀 합류도 청신호인가, 컵대회는 벤치 출전 불발

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 일찍 부상에서 돌아왔다. 11월 대표팀 승선 여부에도 관심이 쏠린다.

김민재는 29일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 마그데부르크와의 2026~2027시즌 독일축구협회(DFB) 포칼 32강에서 벤치 명단에 올랐으나, 출전하지 않았다. 바이에른 뮌헨은 이날 경기 2골을 터트린 마이클 올리세의 활약과 함께 6대1로 승리했다.

김민재는 이날 경기 명단에 오르며 긍정적인 신호를 보냈다. 앞서 지난 프라이부르크전을 앞두고 김민재의 부상 소식이 전해졌다. 아스널전 당시 몸 상태가 정상이 아니었기에 전반만 뛰고 교체됐다. 애런 댕크스 코치는 "김민재는 이번 주말 경기에 출전할 수 없다. 염좌로 인해 회복에 며칠 시간이 필요하다"고 밝혔다.

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사진=중계화면 캡처

김민재가 부상으로 빠지며, 향후 11월 A매치 소집 여부에도 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 11월 중동 원정 일정을 소화할 예정이다. 김민재는 앞서 9~10월 A매치에서도 적지 않은 시간을 소화하며 마지막 우즈베키스탄전은 경기에 나서지 못했다. 11월 A매치에서 뛸 수 있을지가 관건이었다.

더욱이 김민재는 9~10월 A매치 당시 대표팀 경기력에 대한 아쉬움의 목소리, 대표팀 은퇴설까지 여러 상황에 휘말리며 11월 소집 여부가 관심을 모았다. 당시 은퇴설에 대해서는 황인범이 "11월 A매치 소집은 감독님이 선택하실 문제"라고 선을 긋기도 했다.

사진=중계화면 캡처

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김민재가 부상에서 복귀하며 11월 A매치에 승선할 가능성도 커지게 됐다. 대체 불가한 자원이다. 김민재는 한국 대표팀 수비 라인의 핵심, 모든 구성과 역할 부여에도 가장 중요한 선수일 수밖에 없다. 아시안컵까지의 여정을 고려하면, 김민재가 11월에 손발을 맞추며 컨디션을 끌어올리는 작업도 대표팀에는 중요한 과제다.

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관심은 결국 로베르트 모레노 감독의 입이 될 예정이다. 모레노 감독은 29일 11월 A대표팀 소집 명단을 발표한다. 명단 발표를 앞당긴 이유는 모레노 감독의 유럽 출장이다. 그간 K리그를 돌며 선수들을 점검했던 모레노 감독은 명단 발표 이후에는 유럽으로 건너가 해외파 선수들을 직접 눈으로 확인하고 만날 예정으로 알려졌다. 유럽파의 현재 경기력과 컨디션, 현지 상황 등을 체크한 뒤 중동 2연전에서의 활용 방안을 구체화할 것으로 보인다. 김민재 또한 명단에 오른다면 모레노 감독이 직접 확인을 거칠 가능성이 크다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com