황희찬 도대체 왜 이래? 내부 징계 유력, 팀 닥터 밀쳐 논란...감독 "마음에 들지 않았다", 디렉터 "확실히 짚고 넘어가겠다"

사진=샬케04

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[스포츠조선 김대식 기자]황희찬이 팀 닥터를 밀치는 이상한 행동을 보였다.

샬케는 29일(한국시각) 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴(2부)과의 2026~2027시즌 DFB(독일축구협회) 포칼 2라운드 경기에서 0대2로 패배해 대회에서 탈락했다.

이날 황희찬은 에딘 제코와 함께 5-3-2 전형의 투톱을 맡았다. 황희찬이 분노했던 상황은 전반 40분부터 이어진다. 전반 40분 황희찬은 오른쪽에서 제코가 침투패스를 찔러주자 전방으로 달려갔다. 이때 황희찬은 수비수와 경합 후에 얼굴을 부여잡고 쓰러졌다. 굉장히 고통을 호소했다.

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로이터연합뉴스

이를 지켜본 제코도 주심에게 달려가 항의했지만 주심은 경기를 그대로 진행했다. 중계 화면으로 다시 보면 황희찬이 억울할 법했다. 황희찬에게 달려든 수비수의 얼굴이 황희찬 얼굴과 충돌했기 때문이다. 반칙이 나왔어야 했다.

황희찬이 쉽게 일어서지 못하자 의료진이 투입됐다. 황희찬은 상당히 불만이 섞인 표정으로 일어나 경기장 밖으로 나왔다. 문제의 상황은 이때 발생했다. 다시 경기장에 들어갈 준비를 하던 황희찬이 대기심과 팀 의료진과 충돌하는 모습이 중계 화면에도 잡혔다. 대기심을 가볍게 밀쳤던 황희찬은 이를 막으려고 했던 팀 의료진마저 두 손으로 밀쳤다. 당연히 감독을 비롯해 동료들, 팀 관계자가 이 모습을 전부 지켜봤다.

사진=샬케04

경기 후 미론 무슬리치 샬케 감독은 "그것은 명백한 파울이었다"면서 황희찬의 억울함을 언급하면서도 "황희찬이의 행동을 봤고, 그 행동은 마음에 들지 않았다. 이 부분에 대해 이야기를 나눌 것"이라고 지적했다.

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황희찬은 구단 내부적으로 징계를 받을 것으로 보인다. 유리 물더 구단 디렉터는 "이 부분은 확실히 짚고 넘어가야 한다. 이는 모두가 알고 있는 규칙"이라며 규정 위반에 따른 후속 조치를 예고했다.