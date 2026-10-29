'금메달→전역모' 초대형 논란 박승수, 英 현지 난리!...韓 16호 프리미어리거 기대감 폭발 "당장 1군 데뷔시켜"

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[스포츠조선 김대식 기자]한국에서는 많은 비판을 받고 있는 박승수지만 현지의 생각은 다르다.

뉴캐슬 21세 이하(U-21)팀은 27일(한국시간) 영국 뉴캐슬의 세인트 제임스 파크에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)2 선덜랜드와의 경기에서 3대2 역전승을 거뒀다.

벤치에서 출격을 대기하고 있던 박승수는 후반 22분 교체로 경기장에 투입됐다. 1-2로 밀리고 있던 상황에서 박승수는 투입 3분 만에 경기를 원점으로 돌렸다.

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왼쪽에서 공을 받은 박승수는 중앙으로 파고든 뒤에 환상적인 궤적의 감아차기로 득점에 성공했다. 박승수의 장점이 유감없이 발휘된 득점포였다. 구단에서도 박승수가 이번 시즌 U-21 레벨에서 첫 골을 터트렸다고 알렸다. 이후 박승수는 춤을 추는 모습의 골 세리머니를 했다.

하지만 국내 팬들의 시선은 차갑다. 박승수는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 일본을 제압하고 금메달을 수상하자 전역모를 비스듬하게 착용하고 경례하는 사진을 올려 논란을 일으켰다. 박승수를 비롯한 몇몇 선수들의 언행과 발언이 상당히 큰 논란이 됐다. 이로 인해서 현재 병역특례 혜택을 축소시킬 가능성이 높아진 상황.

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논란을 일으킨 선수 중 한 명인 박승수가 해맑은 표정으로 세리머니를 펼치자 아직 좋지 않은 국내 여론은 또 한번 박승수를 비판했다.

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사진캡쳐=뉴캐슬

하지만 현지에서는 다르다. 영국 매체 풋볼 인사이더는 28일 '마티아스 야슬레 뉴캐슬 감독이 절실히 필요한 재능을 스쿼드에 채우기 위해 조만간 뉴캐슬 아카데미의 유망주들을 불러들일 가능성이 커지고 있다'고 전했다.

매체는 '이번 선더랜드전에서 서포터들을 진정 놀라게 한 것은 박승수의 골이었으며, 많은 팬들은 야슬레 감독이 2026~2027시즌에 그에게 1군 데뷔 기회를 주기를 간절히 바라고 있다'고 전했다. 또한 좌측 윙어인 박승수에 대해 '기술이 뛰어난 플레이메이커이자 골 감각까지 갖추고 있어, 1군 감독이 공격진에서 찾고 있는 딱 맞는 자원이 될 수 있다'고 평가했다.

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이어 '박승수는 2025년 여름부터 구단에 적을 두고 있었지만, 아직 팬들에게 널리 알려진 이름은 아닐 수 있다. 하지만 놀랍게도 그는 일본에서 열린 아시안게임에서 금메달을 따낸 대한민국 대표팀 스쿼드의 일원이었다. 또한 그는 2024년 6월 수원 삼성 블루윙즈 소속으로 득점하며 대한민국 프로축구 역사상 최연소 득점자 기록을 세우며 역사를 쓰기도 했다'고 덧붙였다.