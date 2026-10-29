이강인과 어깨 나란히 했던 선수 맞나...'일본 에이스' 구보 향한 충격 평가 "여전히 기량 부족, 폼 되찾는 중"

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[스포츠조선 이현석 기자]구보 다케후사를 향한 평가는 여전히 차갑다.

스페인의 문도 데포르티보는 최근 '9월은 구보에게 가장 암울한 시기였다'며 구보의 상황을 조명했다.

문도 데포르티보는 '구보는 9월에 단 한 차례만 선발 출전했다. 그는 경기 속도에 적응하는 데 어려움을 겪었고, 펠레그리노 마타라초 감독이 요구하는 수준의 경기력을 보여주지 못했다. 월드컵 참가로 인한 피로와 휴식기 때문에 체력적인 문제가 누적된 것이다'고 했다.

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이어 '일대일 상황에서 경기를 뒤집을 만한 폭발적인 스피드는 아직 부족하다. 다행히 체력과 지구력은 향상되고 있다. 월드컵 이후의 신체적 후유증을 극복하고 폼을 되찾아가고 있다. 수비수를 제치는 드리블 실력을 회복한다면, 감독은 다시 그를 주전으로 기용할 수 있다. 다만 유스 선수들 역시 주전 자리를 노리고 있어 경쟁은 치열할 것으로 예상된다'고 덧붙였다.

라리가 수준급 윙어로 평가받았던 구보는 올 시즌 어려움이 커지고 있었다. 스페인 언론들은 '윙어로든, 공격형 미드필더로든 소시에다드에서 구보의 상황은 나아질 실마리가 보이지 않는 상태다'고 지적했다. 이미 2025~2026시즌 막바지부터 시작됐던 부진이 올 시즌도 나아지지 못한 모습이었다. 새롭게 부임한 펠레그리노 마타라초 감독 체제에서 주전 자리까지 잃으며, 팀 내 입지를 장담할 수 없는 상황이었다.

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다행히 최근 시즌 첫 득점을 터트리며 반등의 실마리를 잡기도 했었다. 구보는 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 9라운드 경기에서 선발 출전해 전반 3분 선제골을 터트리며 활약했다. 다만 활약을 이어가지는 못했다. 이후 레반테전에서는 다시 벤치로 물러나 경기를 지켜봐야 했던 구보다. 아틀레티코 마드리드 7번으로서 활약 중인 이강인과 격차가 벌어지고 있다.

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구보로서는 중요한 분기점을 맞이한 셈이다. 팀 내 경쟁이 심화된 상황에서 다시 예전의 기량을 되찾지 못한다면 주전 자리에서 밀려날 가능성이 크다. 아시안컵을 앞둔 일본 대표팀으로서도 에이스인 구보의 컨디션 회복이 중요할 수밖에 없을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com