손흥민 향한 충격의 '니하오', 인종차별 의혹 팬 '내 아들' 직접 해명…'영구제명' 요구, 반전 일어나나

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)을 향해 인종차별적 발언을 한 것으로 지목된 한 팬이 직접 해명에 나섰다.

이 팬은 28일(이하 한국시간) LA FC 구단 팬 채널인 'LA FC 팬스'에 장문의 글을 올렸다. 손흥민에게 중국어 인사말인 '니하오'(안녕하세요)를 외쳐 인종차별을 했다는 의혹은 사실이 아니라고 주장했다.

그는 '니하오'가 아니라 스페인어로 '미호'(Mijo)였다고 해명했다. '미호'는 스페인어 '미 이호(Mi hijo)'를 줄인 표현으로 '내 아들'을 의미한다.

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LA FC는 26일 LA 갤럭시와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 32라운드에서 2대2로 비겼다. 손흥민은 추격골과 동점골에 직간접적으로 관여하며 팀의 패배를 막았다.

하지만 경기 후 손흥민을 향한 인종차별적 발언으로 큰 파장이 일어났다. 미국의 '뉴욕포스트'는 27일 'LA FC 팬이 MLS 경기 후 손흥민에게 인종차별적인 말을 외치는 모습이 목격됐다'고 보도했다.

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영상도 공개됐다. LA FC 유니폼을 입은 한 팬이 경기 후 경기장을 빠져나가는 손흥민을 향해 "니하오"를 반복해서 외치는 모습이 담겼다. 뉴욕포스트는 '이 단어는 중국어로 안녕하세요라는 뜻으로, 한국인 선수에게 이를 외친 것은 무신경하고 인종차별적인 미세한 공격에 해당한다'고 지적했다. 손흥민은 자신을 향해 외치는 팬을 노려보는 모습이 포착됐다.

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사진캡쳐=뉴욕포스트

영상이 확산되자 팬들은 해당 인물의 경기장 출입을 금지해야 한다고 요구했다. 한 팬은 SNS를 통해 '만약 이 사람이 시즌 티켓 소지자라면 최소한 티켓과 출입 권한을 박탈해야 한다. 영구 제명이 바람직하다'며 '그는 모자에 사인을 받고 싶어 하면서도 손흥민에게 니하오라고 외쳤다. 2026년 이곳 LA에서'라고 적었다.

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이 팬은 '옆에 있던 다른 팬이 내가 '니하오'라고 외쳤다고 생각했다. 그 여성이 그런 말을 했느냐고 물었을 때, 나는 아니라고 답했다. 나는 그 말이 무슨 뜻인지도 몰랐다'고 항변했다.

그는 자신을 LA FC 창단 때부터 시즌권을 보유했고, 원정 경기까지 찾아지며 응원하는 팬이라고 했다. 또 비난이 쏟아지는 현 상황이 유감스럽다고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com