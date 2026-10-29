'韓 에이스' 이강인 감독 교체 날벼락? 그럴 일 없다...아틀레티코 회장 '오피셜' 작심 발언, "시메오네 없는 미래 생각 안 해"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 입지를 뒤흔들 감독 교체는 없을 예정이다.

스페인의 피차헤스는 29일(한국시각) '아틀레티코 마드리드의 엔리케 세레소 회장은 인터뷰를 통해 디에고 시메오네 감독이 없는 미래를 상상할 수 없다고 밝혔다'고 보도했다.

피차헤스는 '시메오네는 2011년 아틀레티코에 부임했으며, 내년 여름까지 계약되어 있는 상태다. 세레소 회장은 그가 없는 미래를 생각하지 않는다고 단언했다'고 전했다.

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올 시즌 이후 계약이 만료되는 시메오네는 재계약 소식이 들려오지 않으며 이탈 가능성이 거론됐다. 스페인의 아스는 지난여름 '시메오네 감독은 2027년까지 계약되어 있지만, 계약 연장 여부는 아직 미지수다. 그는 14년 반 동안 아틀레티코를 이끌었다. 이번 시즌 동안 어떤 일이 벌어질지, 그리고 감독과 구단이 다음 여름 이후에도 파트너십을 이어갈지 여부를 지켜봐야 한다'고 전했다. 스페인의 마르카도 최근 '지금으로서는 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드에서 마지막 시즌을 보낼 확률이 50~60% 정도로 보인다'고 밝혔다.

시메오네 감독은 아틀레티코의 핵심이자, 중심이다. 14년이 넘는 시간 동안 구단을 라리가 최고의 명문 중 하나로 성장시켰다. 그리즈만을 포함해 코케, 얀 오블락 등 세계적인 선수들이 시메오네의 지도하에 성장을 거듭했다. 올여름 이뤄진 이강인 영입 또한 시메오네의 선택이었다. 새로운 그리즈만으로 이강인을 키워낼 것이라는 기대감이 이미 스페인 언론에서도 여러 차례 나온 바 있다.

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아틀레티코의 상징과도 같은 시메오네의 이탈은 단순한 문제가 아니다. 새 감독 물색 이후 팀의 색 자체가 달라질 수 있는 상황, 당장 이번 여름 이적시장에서 영입될 가능성이 큰 이강인과 같은 선수들은 시메오네가 떠난다면 갑자기 입지가 바뀔 가능성을 배제할 수 없다.

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다행히 세레소 회장이 시메오네의 이탈 가능성에 선을 그으며, 아틀레티코가 갑작스러운 감독 교체를 맞이할 가능성이 크지는 않은 것으로 보인다. 세레소 회장은 최근 빌트와의 인터뷰를 통해 "우리는 매 경기 집중하며 살고 있다. 후임 감독에 대해서는 생각하지 않고, 시메오네와 함께 미래를 바라보고 있다"고 밝혔다. 시메오네가 재계약을 체결한다면, 당분간 이강인의 입지도 유지될 수 있을 전망이다. 아틀레티코 또한 명장과의 동행으로 새 시대를 구축하는 데 무리가 없을 가능성이 크다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com