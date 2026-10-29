'박투박의 정석' 황인범, 포르투 입단 후 첫 풀타임→종횡무진 1-0 승리 뒷받침…'맨유 출신' 스몰링은 데뷔전서 부상 불운

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황인범, 아카데미코 데 비세우 히트맵. 출처=소파스코어

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[스포츠조선 윤진만 기자]'맨유 출신' 베테랑 수비수 크리스 스몰링(37)이 FC포르투 데뷔전에서 부상으로 쓰러졌다.

스몰링은 29일(한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라강에서 열린 아카데미코 데 비세우(1부)와의 2026~2027시즌 포르투갈 알리안츠컵(타사 다 리가) 8강전에서 스리백의 가운데 수비수로 선발출전해 팀이 1-0으로 앞선 후반 9분 부상으로 파블로 로사리오와 교체됐다.

상대 선수와 볼을 두고 경합하던 중 오른쪽 무릎을 다쳤다. 스몰링은 고개를 떨군 채 동료들의 위로를 받으며 경기장을 떠났다.

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프란체스코 파라올리 포르투 감독은 경기 후 기자회견에서 스몰링의 상태에 대해 "무릎에 문제가 있었다. 지금 당장 뭐라 말하긴 어렵다. 내일 상황을 지켜봐야 할 것 같다"며 부상에 의한 교체라고 설명했다.

스몰링은 지난 9월말 포르투 유니폼을 입었다. 지난 2025~2026시즌을 끝으로 사우디아라비아 클럽 알 파이하와의 계악이 종료돼 FA로 1+1 계약을 맺었다. 등번호는 6번을 받았다.

크리스 스몰링. EPA연합뉴스

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포르투가 리가 포르투갈에서 9전 전승을 질주하며 상승세를 타는 상황에서 출전 기회를 잡지 못했던 스몰링은 이날 경기를 통해 기다리던 데뷔전을 치렀다. 풀럼, 맨유(이상 잉글랜드), 로마(이탈리아) 등에서 뛴 스몰링의 포르투갈 무대 데뷔전이기도 했다.

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스몰링은 부상을 당하기까지 54분간 공중볼 경합 성공 5회, 리커버리 2회, 클리어링 3회, 인터셉트 1회, 파울 2회 등을 기록하며 뒷문을 단단히 지켰다. 패스 성공률은 90%(54회 성공)에 달했다. 신장 1m92에서 우러나오는 파워풀한 플레이로 기존 포르투 수비진과는 다른 매력을 뽐냈다. 평점(소파스코어)은 6.9점.

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포르투는 대회 성격과 빡빡한 일정을 고려해 이날 대대적인 로테이션을 가동했다. 리그와 유럽챔피언스리그에서 주로 후반 교체 자원으로 활약한 대한민국 미드필더 황인범을 비롯해 스몰링, 공격수 가브리엘 멕, 미드필더 세코 포파나 등이 기회를 받았다.

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중원 박스 투 박스 미드필더 롤을 맡은 황인범은 지난여름 포르투 입단 후 처음으로 90분 풀타임을 뛰었다. 볼터치 91회, 패스 성공 횟수 66회(성공률 93%), 상대 진영 패스 성공 횟수 28회(성공률 90%), 크로스 시도 10회, 슈팅 1회(유효슛 1회), 인터셉트 4회, 리커버리 4회, 태클 1회, 공중볼 경합 성공 3회, 지상경합 성공 1회, 반칙 3회 등을 기록했다. 평점은 6.7점.

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포르투는 전반 45분 '멕시코 대표팀 공격수' 산티아고 히메네스의 페널티킥 선제골을 끝까지 지켜내며 준결승 진출 티켓을 따냈다. 포르투는 30일 벤피카-질 비센테 승자와 내년 6월 결승 진출권을 다툰다.

황인범은 11월 A매치 휴식기 전까지 에스토릴(11월1일·리그), 나폴리(5일·챔피언스리그, 비토리아(9일·리그)전 등 3경기를 더 치른다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com