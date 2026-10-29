불운의 아이콘 '일본 손흥민' 미토마, 햄스트링 부상 아웃→북중미월드컵 불발 후 무려 6개월만 복귀 날 잡혔다..휘르첼러 감독 "11월 A매치 이후 현실 목표"

미토마 가오르 캡처=브라이턴 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]'일본의 손흥민'으로 통했던 미토마 가오루(브라이턴)가 그라운드로 돌아오는 날이 보인다. 정말 긴 공백이었다. 지난 5월 울버햄턴전에서 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 쓰러졌던 그는 북중미월드컵 본선 참가가 불발됐고, 이후에도 긴 재활과 치료를 반복했다. 오는 11월 A매치 브레이크가 끝나면 미토마가 그라운드를 질주하는 모습을 볼 수 있을 것 같다.

브라이턴의 젊은 사령탑 파비안 휘르첼러 감독은 최근 현지 매체 '수섹스월드'와의 인터뷰에서 "미토마의 복귀는 대표팀 소집 기간 이후가 현실적인 목표"라고 밝혔다. 일본 매체 사커다이제스트웹은 미토마가 오는 11월 22일(현시각) 모리타 히데마사의 소속 클럽 헐 시티전에 출전을 가능할 수 있다고 봤다.

가와사키 프론탈레를 통해 J리그 데뷔했던 미토마는 2021년 여름, 브라이턴으로 이적했다. 당시 이적료는 300만유로. 브라이턴은 그를 곧바로 위니옹(벨기에)으로 임대를 보냈고, 한 시즌 만에 복귀했다.

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미토마는 빠른 발을 이용한 드리블 돌파가 날카롭고 또 빈 공간을 잘 파고들었다. 브라이턴에서 첫 시즌 7골, 두번째 시즌 골로 주춤했지만 2024~2025시즌 커리어하이 10골(4도움)으로 큰 주목을 받았다. 손흥민이 2025년 여름, 무대를 EPL에서 미국 메이저리그사커로 옮기면서 자연스럽게 미토마가 아시아를 대표하는 프리미어리거가 되는 듯 보였다. 그런데 미토마는 2025~2026시즌 잔부상에 시달리면서 리그 25경기서 3골-1도움으로 부진했다. 또 시즌 말미에 치명적인 햄스트링 부상까지 겹쳐 약 6개월을 날려버리게 됐다.

Brighton's German head coach Fabian Hurzeler applauds the fans following the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Arsenal at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on September 19, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

1997년생인 미토마를 브라이턴과 2027년 6월까지 계약돼 있다. 부상으로 재계약 얘기도 쏙 들어갔다. 그가 남은 기간 어떻게 하느냐에 달렸다. 미토마가 전력에서 이탈한 사이 브라이턴의 좌우 윙어로는 디에고 고메스(파라과이), 맥심 더 카위퍼르(벨기에) 등이 잘 해주고 있다. 브라이턴은 이번 시즌 프리미어리그 8경기서 5승1무2패 승점 16점으로 리그 3위로 선전 중이다.

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미토마가 긴 부상으로 극복하고 복귀가 예고되면서 이 소속을 접한 일본 팬들은 "드디어 볼 수 있다" "너무 많이 기다리고 있었다" 등의 반가운 반응을 보였다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com