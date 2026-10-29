손흥민 "내 자리 그냥 물려줄 생각 없어" 예언이었나...토트넘 1티어 기자도 주목한 양민혁 평가, "활약 부족, 터프함-훈련 태도 필요해"

사진=베스테를로 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁을 향한 평가에 토트넘 유력 기자도 주목했다.

토트넘 유력 기자인 알래스디어 골드는 28일(한국시각) 개인 유튜브를 통해 토트넘 임대생들에 대한 평가를 조명했다. 골드는 그중 양민혁에 대해서는 "비판을 받은 또 한 명의 선수는 양민혁이다"며 "벨기에 베스테를로에서 뛰는 그는 공격 포인트에서는 준수한 활약을 보였다. 원더골과 더불어 첫 도움도 기록했다"고 전했다.

골드는 "감독은 양민혁에게 더 많은 것을 보여줘야 한다고 말했으며, 또한 그가 더 성장해야 한다고 했다. 감독은 또한 양민혁에게 터프함을 충분히 보지 못했고, 훈련에서도 마찬가지라고 했다"고 설명했다.

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사진=베스테를로 SNS 캡처

양민혁은 올여름 이적시장에서 토트넘 잔류 대신 다시 임대를 떠났다. 당연한 선택이었다. 2024년 12월 토트넘에 처음 합류한 후 잉글랜드 챔피언십 무대로 떠난 임대 과정에서 활약상이 아쉬웠다. 특히 지난 시즌 후반기 코번트리 시티 임대는 최악의 선택이었다. 포츠머스 소속으로 16경기에 출전해 3골 1도움을 기록하며 경험을 쌓는 와중에 갑작스러운 재임대가 결정됐다. 노리치와의 경기에서 데뷔전을 치렀고, 이후 두 차례 교체 출전했지만 선수단 명단에서 제외됐다. 이후 양민혁이 명단으로 돌아오지 못하며 허송세월을 보냈다.

손흥민의 경고가 현실이 되는 것처럼 보였다. 손흥민은 양민혁의 토트넘 입단 당시 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다"며 "양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물러줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 경고했다.

사진=베스테를로 SNS 캡처

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이번 여름 찾아온 기회를 놓칠 수 없었다. 잉글랜드가 아닌 벨기에로 향했다. 앞서 루카 부슈코비치가 임대를 떠나 성장을 거듭했던 베스테를로 유니폼을 입었다. 잉글랜드가 아니지만, 유럽 1부에서 꾸준한 출전 시간을 확보할 기회를 얻었다. 다만 임대는 시작부터 순탄치 않다. 2경기에서 교체로 출전하며 기회를 노렸던 양민혁은 이후 2경기은 아예 명단 제외됐다. 이유는 부상이었다. 부상 이후 빠르게 복귀했지만, 6일 열린 메켈렌과의 경기에도 출전할 수 없었다. 아직 정상적인 몸 상태가 아니었다.

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이후 양민혁은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 참가를 위해 팀을 잠시 떠났다. 아시안게임 금메달을 걸고 복귀했으나, 병역 면제 관련 발언으로 질타를 받았다. 이후 다행히 소속팀에서는 복귀 후 첫 득점포를 가동하며 반등의 발판을 마련했다. 다만 양민혁에 대한 평가는 차가웠다. 감독의 아쉬움과 함께 올 시즌 여전히 주전급 활약을 펼치지 못하고 있는 현실이다. 토트넘 복귀 이후 반전을 만들기 위해선 노력이 필요할 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com