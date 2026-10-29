손흥민 뛰어넘는 미친 영향력, 이강인 7번 선배 괜히 발롱도르급 슈퍼스타 아니네...MLS "클래스 입증, 역사상 2번째로 빠른 공포 적립"

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[스포츠조선 김대식 기자]앙투안 그리즈만이 정말로 미친 활약을 선보이는 중이다.

그리즈만이 또 터졌다. 그리즈만은 29일(한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 솔저 필드에서 열린 시카고 파이어와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 리그 경기에서 1골-1도움을 터트렸다. 아쉽게도 팀은 2대2 무승부를 기록했다.

그리즈만의 계속된 미친 활약에 2025시즌 후반기 손흥민이 LAFC에서 보여준 임팩트를 넘어섰다는 평가가 나올 수밖에 없다. 손흥민은 당시 정규 리그와 플레이오프를 합쳐서 13경기 12골-4도움을 터트렸다. 당시 손흥민은 신인왕 후보로 고려됐을 정도로 대단한 임팩트를 보였다. 플레이오프에서의 탈락이 아쉬웠을 뿐이다.

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그리즈만은 손흥민의 기록을 진작에 넘어섰다. 20경기 15골-7도움을 기록 중이다. 경기 후 리그 사무국은 그리즈만의 활약을 따로 조명했다. 사무국은 '프랑스의 전설적인 월드컵 우승 주역 그리즈만이 시카고 원정 경기(2대2무)에서 전매특허인 환상적인 골과 함께 도움 하나를 추가하며 클래스를 입증했다'고 전했다.

사무국은 '이번 결과로 올랜도 시티는 연속 무패 기록을 5경기로 늘리며 '2026 MLS 컵 플레이오프' 진출 확정을 눈앞에 두게 되었다. 이날 경기의 하이라이트는 전반 35분에 나왔다. 페널티 박스 외곽에서 공을 잡은 그리즈만은 수비수와 손을 뻗은 상대 키퍼 크리스 브래디의 키를 넘겨 아름다운 궤적으로 골문 안에 공을 감아 넣었다. 올해의 골 후보로 손색이 없는 득점이었다. 그는 최근 5경기 연속골을 넣고 있다'고 덧붙였다.

그리즈만 영입 효과는 실로 대단한 수준이다. 동부 컨퍼런스 하위권에 속해있던 올랜도는 컨퍼런스 7위까지 순위를 끌어올렸다. 플레이오프 진출을 바라볼 수조차 없었던 팀이 이뤄낸 반전이다. 슈퍼스타 한 명의 효과가 얼마나 대단한지를 증명하고 있다.

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사무국은 '지난여름 아틀레티코 마드리드에서 이적한 이후 올랜도에서 꿈 같은 나날을 보내고 있는 그리즈만은 MLS 역사상 두 번째로 빠른 페이스로 공격포인트 20개를 달성했다. 시카고전에서 1골-1도움을 더한 그는 MLS 역사상 네 번째로 정규시즌 12경기 연속 득점 또는 도움을 기록한 선수가 되었다. 또한 이는 올 시즌 리그를 통틀어 특정 선수가 세운 가장 긴 연속 공격포인트 기록이기도 하다. 올랜도 입장에서 더욱 중요한 점은, 그리즈만이 골을 터뜨린 경기에서 팀이 절대로 지지 않는다는 사실로 8승4무를 기록 중'이라고 설명했다.