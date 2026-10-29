'11월 A매치 명단' 정공법 택한 모레노, '갈등설' 손흥민+96라인 다 뽑았다...AG 멤버 엄지성-김지수 승선+깜짝 카드는 손정범+신민하[오피셜]

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[천안=스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 축구 국가대표팀 감독이 정공법을 택했다. 갈등의 중심에 있다고 알려진 '캡틴' 손흥민(LA FC)과 '96라인'을 모두 뽑았다.

'모레노 2기'가 공개됐다. 모레노 감독은 29일 천안 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다. 통상 A매치 소집 일주일 전 월요일에 명단을 발표하는게 관례였지만, 이번에는 이례적으로 나흘 정도 빠르게 진행됐다. '모레노호'는 카타르 도하에서 11월 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 두 차례 평가전을 갖는다. 당초 1월 아시안컵이 열리는 사우디아라비아에서 경기를 치를 예정이었지만, 사우디 정세를 고려, 장소를 옮겼다.

이번 평가전은 모레노 감독의 계약상 마지막 경기다. 9월 임시로 지휘봉을 잡은 모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지다. 평가를 통해 아시안컵까지 갈 수 있는 조항을 삽입한 만큼, 모레노 감독 입장에서는 11월 A매치가 대단히 중요하다. 선수들 역시 아시안컵을 앞두고 치르는 마지막 모의고사인만큼, 최종 엔트리 승선을 위해 이번 경기에서 확실한 임팩트를 남겨야 한다.

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상황은 썩 좋지 못하다. 9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), 이른바 '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국감에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어가 나오기 까지 했다. 모레노 감독 입장에서는 자신의 축구에 최적화된 선수는 물론, 선수단 내 다양한 역학관계까지 고려한 명단을 꾸려야 했다. 모레노 감독은 사태해결에 강한 자신감을 갖고 있는 것으로 전해졌다.

모레노 감독은 큰 폭의 변화 없이 지난 1기 멤버들을 대거 포함시켰다. 눈길을 끈 것은 역시 손흥민과 96라인의 이름이다. 당초 이들이 함께갈 수 있느냐는 우려의 목소리도 나왔지만, 모레노 감독은 일단 최상의 전력을 택했다. 손흥민과 김민재 황인범 황희찬을 모두 발탁했다. 모레노 감독은 명단 발표 후 곧바로 직접 선수들을 만나기 위해 유럽으로 넘어갈 예정이다. 여기서 내부 봉합의 해법을 찾을 것으로 보인다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 모레노 감독이 황인범과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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또 다른 관심사였던 아시안게임 멤버들도 승선했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 명단에 속했던 선수들은 모레노 1기와 일정이 겹쳐 함께하지 못했다. "인상적인 선수들이 많았다"며 일찌감치 기대감을 드러낸 모레노 감독은 예상대로 4골-4도움으로 에이스 역할을 톡톡히 한 엄지성(스완지시티)을 선발했다. 김지수(브렌트포드)도 선발됐다. 배준호(스토크시티)와 이영준(그라스호퍼)은 다음 기회를 모색해야 했다. 병역 관련 발언으로 도마에 오른 이기혁(강원) 도 제외됐다.

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기대를 모은 깜짝 카드는 신민하(강원)와 손정범(서울)이었다. 모레노 감독은 A매치 후 한국에 남아 K리그 현장을 꾸준히 누볐다. 모레노 감독은 9~10월 A매치에서 김민수(레인저스) 정승원(서울) 박태준(김천) 김건희(인천) 4명의 새얼굴을 선발했다. 영상이 아닌 직접 눈으로 확인한 만큼, 모레노 감독의 축구색에 맞는 선수들이 뽑힐 수 있다는 전망이 이어졌다. 최종적으로 아시안게임에서 좋은 모습을 보인 신민하와 서울에서 가능성을 보인 손정범이 낙점을 받았다.

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이명재(대전)와 정우영(우니온베를린)이 오랜만에 부름을 받았고, 지난 명단에 속했던 박태준도 다시 뽑혔다. 이강인(아틀레티코 마드리드) 이재성(마인츠) 오현규(베식타시) 이동경 조현우 조현택(이상 울산) 최준(서울) 이한범(클럽 브뤼헤) 박진섭(저장) 김봉수(대전) 송민규(나시오날) 오세훈(시미즈) 설영우(아우크스부르크) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북) 등도 승선했다.

유럽파를 제외한 K리거들은 8일 출국할 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇모레노호 11월 A매치 소집 명단(26명)

GK=조현우(35·울산) 김승규(36·FC도쿄) 송범근(29·전북)

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DF=김민재(30·바이에른 뮌헨) 이명재(33·대전) 이한범(24·클럽 브뤼헤) 설영우(28·아우크스부르크) 김지수(22·브렌트퍼드) 신민하(21·강원) 최준(27·서울) 조현택(25·울산)

MF=이강인(25·아틀레티코 마드리드) 황희찬(30·샬케) 황인범(30·포르투) 정우영(27·우니온 베를린) 엄지성(24·스완지시티) 이재성(34·마인츠) 박진섭(31·저장) 김봉수(27·대전) 박태준(27·김천) 송민규(27·나시오날) 손정범(19·서울)

FW=손흥민(34·LA FC) 오현규(25·베식타시) 이동경(29·울산) 오세훈(27·시미즈)