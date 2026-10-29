"제발 1군 데뷔시켜라" 감독에게 간청...'아시안게임 전역모 논란' 박승수, 대형 입지 반전 가능할까 "뉴캐슬 감독이 찾는 유형의 선수"

사진=뉴캐슬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]박승수의 활약에 뉴캐슬 팬들이 주목했다.

영국의 풋볼인사이더는 28일(한국시각) '마티아스 야이슬레 감독은 더 이상 박승수를 무시할 수 없게 됐다'고 보도했다.

풋볼인사이더는 '뉴캐슬은 신입생들이 대부분 매우 어리고 경험이 부족하기 때문에, 21세 이하 선수들에게 기회를 주어 인상적인 모습을 보여주는 것도 좋은 방법일 수 있다'며 '많은 팬들은 박승수에게 올 시즌 1군 데뷔 기회를 줄 것을 간청했다. 왼쪽 윙어인 그는 뛰어난 기술을 보유하고 있으며 득점력까지 갖추고 있어 1군 감독이 공격수에게서 찾고 있는 유형의 선수일 수 있다'고 전했다.

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사진=뉴캐슬 홈페이지 캡처

지난해 8월 수원을 떠나 뉴캐슬로 이적했다. 이후 1군 소속으로 프리시즌에서 경기를 소화하기도 했다. 특히 에스파뇰을 상대로 에디 하우 감독의 기대에 부응했다. 좌측에서 날카로운 드리블로 에스파뇰 수비를 흔들고, 날카로운 크로스로 문전에서 좋은 기회를 만들기 위해 노력했다. 63분을 뛰는 동안 터치 32회를 하며, 패스 성공률 95%(19/20), 드리블 성공률 75%(3/4), 크로스 성공률 50%(2/4), 지상볼 경합 승률 71%(5/7) 등을 기록했다. 에디 하우 감독의 기대를 받는 등 성장을 예고했다. 당시 일부 팬들은 박승수의 기량에 감탄하기도 했다.

2026~2027시즌을 앞두고는 기대감이 더 컸다. EPL 사무국은 14일 2026~2027시즌 팀 별로 주목할 유망주를 선정하며, 뉴캐슬에서는 박승수를 꼽기도 했다. EPL 사무국은 박승수에 대해 '지난 시즌 프리미어리그2(21세 이하 리그)에서 90분당 평균 4.7회의 드리블을 시도했다. 직선적이고 과감한 플레이 스타일로 이번 시즌 1군 출전 기회를 얻을 가능성이 있다. 앤서니 고든이 바르셀로나(스페인)로 이적하면서 박승수는 왼쪽 측면에서 자신의 기량을 보여줄 기회를 더 많이 얻을 것으로 예상된다'고 평가했다.

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이후 박승수는 뉴캐슬 1군 무대에서 곧바로 활약하지는 못했지만, 뉴캐슬 U-21 팀에서 꾸준히 출전하며 성장세를 보이고 있었다. 다만 1군에서 출전할 기회는 여전히 찾아오지 않고 있다. 하우 감독이 팀을 떠나고 야이슬레가 지휘봉을 잡은 이후에도 박승수는 1군이 아닌 U-21 팀에서 뛰었다.

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최근 U-21 팀에서의 활약 때문에 관심이 집중됐다. 27일 열린 프리미어리그2 경기에서 선덜랜드를 상대로 후반 22분 교체 출전해 후반 25분 동점골을 터뜨렸다. 왼쪽 측면에서 드리블 돌파 후 페널티지역 왼쪽에서 시도한 오른발 슈팅이 골망을 흔들었다. 활약과 함께 팬들의 관심을 받으며 1군행 가능성에 모두가 주목했다. 팀 상황에 따라 야이슬레 감독이 박승수 기용을 검토할지도 관심이 모아질 예정이다.

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한편 박승수는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달 획득 후 논란의 중심에 서기도 했다. 라커룸에서 전역모를 쓰고 있는 사진을 개인 SNS에 올리며 많은 질타를 받았다. 이후 박승수는 '기쁨과 벅찬 마음이 너무 컸고 그 순간 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못한 채 사진을 찍어 SNS에 올렸다. 국방의 의무를 수행하고 계신 분들을 조롱하거나 그 노고를 가볍게 생각한 적 또한 단 한 번도 없다'고 사과했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com