[오피셜] '韓 국대 초대형 악재' 모레노 전폭 신뢰 센터백 골절상...아시안컵 출전 어려울 듯

기자회견 갖는 김태현 (천안=연합뉴스) 김인철 기자 = 한국 축구대표팀 김태현이 우즈베키스탄과의 경기를 하루 앞두고 5일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 기자회견을 하고 있다. 2026.10.5 yatoya@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]국가대표팀 소집을 앞두고 센터백 김태현이 부상으로 쓰러졌다.

김태현 소속팀 가시마 앤틀러스는 29일 공식 홈페이지를 통해 '김태현이 지난 24일 가시와 레이솔전에서 부상을 입었다. 진단명은 우측 정골 근위단 골절이다. 재활 기간은 비공개'라고 발표했다.

따라서 김태현은 11월 A매치 기간을 뛸 수 없게 됐다. 경골 근위단은 무릎 관절 바로 아래 정강이뼈 윗부분을 말한다. 골절이기 때문에 2026년 안에 복귀하기는 어려울 것으로 예상된다.

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김태현이 다친 건 지난 24일이었다. 당시 김태현은 일본 가시마의 메르카리 스타디움에서 열린 가시와의 2026~2027시즌 일본 J1리그 경기를 뛰고 있었다.

선발로 출전했던 김태현은 경기 막판 쓰러지고 말았다. 상대 공격수인 호소야 신다이와 강하게 충돌하면서 오른발로 부적절하게 착지했다. 김태현은 그대로 쓰러지고 말았다. 팀 의료진의 도움을 받아 경기장을 빠져나갈 수밖에 없었다.

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오니키 도루 가시마 감독은 경기 후 "김태현은 바로 검사를 받으러 갔다. 중상이 아니길 바란다. 아직 어떤 상태인지 모르지만 무릎을 다친 것 같다"며 김태현의 상태를 우려했다. 우려는 현실이 되고 말았다. 골절도 심각한 부상이지만 골절로만 부상이 끝났길 바라야 하는 상황이다. 정골 근위단 골절은 자칫 관절면 손상이나 인대 부상이 동반되면 복귀까지 통상 수개월이 걸리는 최악의 부상 중 하나다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 후반 김민재 자리에 투입된 김태현. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

현지에서도 김태현의 부상이 나온 후 무릎 인대를 다쳤을 가능성이 있어 부상 장기간 이탈 가능성이 제기된 바 있다.

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2025년 여름부터 국가대표팀에 뽑히기 시작한 김태현은 빠르게 자신의 입지를 넓히고 있는 선수다. 로베르트 모레노 대한민국 임시 감독도 지난 4연전에서 김태현을 모두 활용했을 정도로 신뢰를 보내고 있다. 하지만 큰 부상으로 당분간 출전이 어려워졌다. 2027년 아시안컵을 앞두고 큰 악재다.