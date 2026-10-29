'임시 감독' 모레노 계약 연장, '공존 실패' 손흥민-오현규 투톱에 달렸다...플랜A 우려 가득

발언하는 모레노 축구대표팀 감독 (천안=연합뉴스) 이지은 기자 = 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.10.29 jieunlee@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민-오현규 조합에 로베르트 모레노 감독의 미래가 달렸다.

모레노 감독은 29일 천안 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다. 모레노호'는 카타르 도하에서 11월 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 두 차례 평가전을 갖는다.

모레노 감독이 선택한 명단만 봐도 손흥민-오현규 조합을 그대로 밀고 가겠다는 의지가 보인다. 지난 9~10월 A매치 4연전에서 손흥민-오현규 공격 조합은 크게 성공적이지 않았다. 두 선수가 시너지 효과를 내는 것도 아니었다.

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손흥민-오현규 투톱은 수비적으로도 문제를 야기했다. 전성기가 지난 손흥민은 이제 예전처럼 미친 듯이 압박해줄 수 있는 선수가 아니다. 오현규 역시 활동량이 많지 않은 편이다. 투톱의 수비 기여도가 모두 떨어지자 3선에 쏠리는 부담이 커졌다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

가뜩이나 중앙 미드필더가 2명이라 중원 숫자가 적은데, 손흥민-오현규로 인해 3선 수비 부담이 되자 중원 싸움은 더 어려워졌다. 이제 첫 호흡을 맞춘 단계라고 말할 수도 있겠지만, 4경기 내내 이 문제는 해결될 기미가 보이지 않았다.

그러나 모레노 감독은 다른 평가를 내린 모양이다. 일반적으로 4-4-2 포메이션을 활용해온 감독들은 주로 투톱에 서로 다른 강점을 지닌 선수를 배치했다. '빅앤스몰'이 대표적이다. 피지컬이 좋아 전방에서 버텨주는 선수와 빠르고 골 결정력이 좋은 선수를 함께 세워 시너지 효과를 내는 방식이다.

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하지만 손흥민과 오현규는 플레이 유형과 스타일이 다르지만, 투톱으로서 살려야 할 장점은 크게 다르지 않다. 두 선수는 공간 침투를 통해 찬스를 마무리하는 데 강점이 있다. 반면 전방에서 싸워주고 버텨주는 플레이는 잘하지 못한다. 심지어 두 선수 모두 헤더 경합에서는 좋은 평가를 주기 어렵다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

두 선수를 제외하면 공격수로는 이동경과 오세훈이 선발됐다. 이동경에 오현규 혹은 오세훈을 짝지우는 조합도 가능하겠지만, 모레노 감독이 손흥민에게 전폭적인 신뢰를 보내는 것을 보면 이동경 카드는 플랜A가 아닌 느낌을 풍긴다.

모레노 감독이 11월 이후에도 국가대표팀을 이끌고 싶다면 두 선수를 공존시킬 수 있는 방법을 찾든가, 혹은 다른 플랜으로 빠르게 선회할 필요가 있다.