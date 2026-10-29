'이강인의 레전드 선배, 메시 보다 더 꾸준하다' 아틀레티코→올랜도 스타 그리즈만, MLS 최다 12경기 연속 공격포인트 행진..'레반도프스키 맞대결 1골-1도움 폭발'

올랜도 에이스 그리즈만 캡처=올랜도 시티 SNS

TORONTO, CANADA - OCTOBER 14: Martin Ojeda #10 of the Orlando City SC celebrates a goal with Antoine Griezmann #7 against the Toronto FC during the first half in their MLS match at BMO Field on October 14, 2026 in Toronto, Canada. Mark Blinch/Getty Images/AFP (Photo by MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)에게 아틀레티코 7번 등번호를 넘기고 MLS로 무대를 옮긴 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도 시티)의 상승세가 놀랍다.

그는 로베르트 레반도프스키가 이끈 시카고 파이어 상대로 1골-1도움의 맹활약을 펼쳤다. 올해 여름 이적시장에서 올랜도와 계약한 그리즈만은 최근 리그 5경기에서 연속골을 이어갔다. 5경기에서 총 6골-3도움이다. 최근 리그 12경기 연속 공격 포인트 행진을 이어갔다. 놀라운 꾸준함이다.

올랜도는 29일(한국시각) 미국 시카고 숄저 필드에서 벌어진 시카고와의 리그 32라운드 원정 경기서 2대2로 비겼다. 최근 5경기 연속 무패행진을 이어간 올랜도는 MLS 컵 플레이오프 진출을 코앞에 뒀다.

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올랜도는 전반 6분 그리즈만의 도움을 받은 안굴로의 선제골로 기선을 잡았다. 전반 35분, 그리즈만의 원더골이 터졌다. 그리즈만이 골 박스 밖에서 때린 왼발 슛이 시카고 수비수와 손을 뻗은 골키퍼 크리스 브래디를 넘어 아름다운 궤적으로 골대 구석을 파고들었다. 미국 매체들은 MLS 올해의 골 후보 중 하나로 손색이 없다고 평가했다.

올랜도 에이스 그리즈만(왼쪽) 캡처=올랜도 시티 SNS

2026시즌 중반, 올랜도와 계약한 그는 미국에서 환상적인 첫 시즌을 보내고 있다. 14골-8도움으로 MLS 역대 두 번째로 빠른 속도로 20개의 공격 포인트를 넘긴 선수가 됐다. 시카고전에서 1골-1도움을 기록하면서, 그는 MLS 역사상 12경기 연속 정규시즌 득점 또는 도움을 기록한 네 번째 선수가 됐다. 또 그는 이번 시즌 리그 모든 선수를 통틀어 가장 긴 연속 공격 포인트 기록을 이어갔다.

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그리즈만은 아틀레티코에서 달았던 등번호 7번을 이강인에게 넘겼다. 이강인은 여름, 파리생제르맹에서 아틀레티코로 이적했다.

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TORONTO, CANADA - OCTOBER 14: Antoine Griezmann #7 of the Orlando City SC celebrates a goal with Eduard Atuesta #20 against the Toronto FC during the second half in their MLS match at BMO Field on October 14, 2026 in Toronto, Canada. Mark Blinch/Getty Images/AFP (Photo by MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

한편, 레반도프스키는 선발 90분 풀타임을 뛰었지만 골침묵했다. 하지만 시카고는 0-2로 끌려간 후반 밤바, 헤일 셀라시에의 연속골로 2대2 무승부를 거뒀다. 이번 여름, FC바르셀로나에서 시카고로 이적한 레반도프스키는 6골-3도움을 기록 중이다. 시카고는 승점 52점으로 동부 컨퍼런스 4위다.

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올랜도는 정규리그 두 경기를 남겨 두고 있다. 플레이오프 자리를 확보하기 위해 넘어야할 고비다. 샬럿(5위) 원정과 뉴잉글랜드 레볼루션(2위) 홈 경기가 남았다. 올랜도는 승점 43점으로 동부 컨퍼런스 7위다. 플레이오프 마지노선은 9위다. 현재 9위 콜럼버스 크루는 승점 41점이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com