'이럴 수가' 모레노호 황태자 아니었나...'韓 특급 유망주' 김민수, 소속팀서 아쉬운 실수→11월 대표팀 명단 제외

사진=김민수 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수가 11월 A매치 명단에 포함되지 못했다. 소속팀에서도 아쉬운 경기력을 노출했다.

레인저스는 29일(한국시각) 스코틀랜드 에든버러의 타인캐슬 파크에서 열린 2026~2027시즌 스코틀랜드 프리미어십 11라운드에서 2대2 무승부를 거뒀다.

김민수는 이날 경기 선발 출전했다. 레인저스는 전반 16분터진 케빈 켈시의 선제골에 힘입어 앞서 나갔지만, 하츠가 후반 3분 세트피스 상황에서 말라키 페이건-월콧의 헤더 패스를 받은 브라가가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 경기를 원점으로 돌렸다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

하츠는 후반 12분 칼빈 밀러가 역습 상황에서 왼발 슈팅으로 득점하며 경기를 뒤집었다. 이후 레인저스는 후반 44분 세트피스 상황에서 배드리딘 부아나니의 크로스를 올웨투 마카냐가 헤더로 동점골을 터트렸다.

김민수는 이날 경기 활약이 아쉬웠다. 후반 12분 역전골 실점 상황에서도 김민수가 공 소유권을 뺏기며 실점의 빌미를 제공했다. 지난 경기들에서 보여준 위협적인 모습도 부족했다. 데릭 매키니스 감독은 경기 후 기자회견에서 "우리 공격진은 어린 선수들로 이뤄졌다. 이런 상황에서 분위기를 경험하며 성장할 필요가 있다. 오늘은 평균 수준의 경기력에 미치지 못했다"고 혹평했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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김민수는 직전 여름 이적시장을 통해 레인저스로 이적했다. 이미 스페인에서부터 주목받던 유망주였다. 어린 시절부터 스페인 무대에서 뛴 김민수는 지로나 유소년 팀에서 실력을 길렀다. 이른 나이에 지로나 B팀으로 콜업됐고, 불과 2024~2025시즌에 라리가 데뷔까지 성공하며 기대감을 키웠다. 2025~2026시즌에는 스페인 2부 구단인 안도라에서 주전 멤버로 뛰며 경험까지 쌓았다.

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올여름 지로나와 계약이 1년 남은 김민수를 향한 관심이 컸다. 레인저스 외에도 아약스, 리옹, 페네르바체 등이 거론됐다. 그만큼 뛰어난 재능이었다. 다만 김민수의 선택은 레인저스였다. 스코틀랜드 대표 명문 구단인 레인저스 구단 역대 이적료 2위에 해당하는 금액을 지불해 그만큼 김민수의 재능을 인정하고, 주전으로 기용하겠다는 의지를 보여주며 영입을 성사시켰다.

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레인저스 이후 꾸준한 활약을 보인 김민수는 지난 9~10월 A매치 기간 로베르트 모레노 감독의 선택과 함께 명단에 포함되어 대표팀 데뷔까지 성공했다. 다만 이번 11월 A매치 명단에는 포함되지 못했다. 대표팀 발탁 등을 위해선 소속팀에서의 성장이 필요한 시점, 김민수에게는 더 중요한 시기가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com