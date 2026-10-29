'4골-2도움'→기대감을 깨트린 '임대생' 모따, 전북 현대 '완전 영입' 옵션 포기 가닥..'장기 부상 공백→공격포인트 0개 콤파뇨도 불투명'

전북 현대 모따 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 이번 2026시즌을 앞두고 브라질 출신 공격수 모따(29)를 야심차게 임대로 모셔왔다. 그의 원 소속 클럽은 FC안양이다.

리그 33경기를 치른 현재, 모따의 올해 개인 성적표는 28경기에 나서 4골-2도움이다. 수치상으로 기대이하의 실망스런 결과물이다. 남은 파이널A 다섯 경기에서 공격포인트를 몰아쳐야만 모따에 대한 평가를 뒤집을 수 있다. 모따의 임대 기간은 이번 한 시즌이다. 물론, 전북 구단이 완전 영입 등 새 계약 옵션을 갖고 있다. 전북 구단 사정에 밝은 한 관계자는 "전북 경영진이 모따에 대한 판단을 내린 것으로 안다. 지금의 공격포인트로는 완전 영입을 하기 어려울 것"이라며 "완전 영입를 위한 공격포인트 기준이 있을 것이다. 명분이 약하다"고 전했다.

모따는 전북 유니폼을 입고 치른 첫 2월 대전하나시티즌과의 슈퍼컵 경기(2대0)에서 결승골을 터트리며 우승컵에 키스했다. 환상적인 데뷔전이었다. 하지만 그는 꾸준함이 약했다. 상대의 밀착 마크에 고전했고, 또 골결정력이 약했다. 찬스를 잘 살리지 못했다. 전북이 빅클럽이라는 부담감도 작용했고, 또 티아고와의 선발과 조커 역할 분담 과정에서 일정한 경기 감각을 유지하기도 쉽지 않았다.

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그걸 감안하더라도 공격포인트가 너무 적다. 올해 K리그 4년차인 모따는 이전 두 클럽에선 놀라운 적응력을 보였다. 첫 천안(K리그2)에선 10골, 16골을 넣었다. 첫 1부였던 2025시즌 안양에선 37경기에서 14골-4도움으로 알토란 같은 활약을 펼쳤다. K리그 1부와 2부를 가리지 않고 수준급의 골결정력을 보였다.

전북 현대 콤파뇨 사진제공=한국프로축구연맹

전북 구단은 지난 1월초, 큰 기대를 걸고 모따를 임대 영입했다. 큰 키(1m93)를 이용한 타깃형 포스트 플레이는 물론이고, 최전방에서 다양한 공격 플레이가 될 것으로 기대했다. 티아고, 콤파뇨와의 막강한 공격 옵션이 될 것으로 전망했다.

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그런 기대감은 결과적으로 실패로 마무리돼 가고 있다. 모따의 장점을 잘 살리지 못했다. 전북이 모따를 잡지 않으면 그는 원 소속 클럽으로 돌아가야 한다. 안양 구단이 2027시즌 모따를 계속 쓸지는 미지수다. 높은 연봉을 걸림돌이다. 계약 기간은 1년 남아 있다. 안양 구단은 적절한 이적료를 제시하는 구단이 나오면 모따를 떠나보낼 가능성이 높아 보인다.

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이탈리아 출신 공격수 콤파뇨는 올해 부상(무릎 십자인대 파열) 공백이 길었고, 이번 시즌 공격 포인트가 '0개'다. 지난 시즌 13골로 '더블'에 기여했던 콤파뇨가 2027시즌에 전북 전력에 있을 지는 불투명하다. '밥값'을 제대로 한 공격수는 티아고 한명이다. 티아고는 턱뼈 부상에도 불구하고 11골(1도움)을 넣었다. 전북 구단은 지난 8월, 일찌감치 티아고와 2년 계약 연장을 마무리했다.

전북 현대 티아고 사진제공=한국프로축구연맹

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지난해 리그 챔피언인 전북은 이번 시즌 현재 리그 4위다. 힘겹게 파이널A에 포함됐다. 이제 리그 5경기를 남겨두고 있다. 오는 31일 대전과의 홈 경기를 시작으로 강원, 서울, 울산, 인천과 대결한다. 올해 치를 아시아챔피언스리그 엘리트 경기는 3경기 남았다. 조호르(말레이시아), 가시마(일본), 감바 오사카(일본)전이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com