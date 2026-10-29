'주장 교체 NO-세대 교체 NO-96라인 OK' 대표팀이 건강하다는 모레노의 오진을 어찌할꼬, 메스를 들지 못하는 임시감독의 한계…11월도 불안하다

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]변화보단 안정, 임시 사령탑다운 선택이다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 자신의 마지막 A매치가 될 가능성이 있는 11월 친선경기를 앞두고 발표한 26명 최종명단을 들여다보면, 큰 변화를 가미하지 않았다는 사실을 어렵지 않게 확인할 수 있다.

지난 9~10월 통합 A매치 4연전 명단에 뽑혔던 공격수 조규성(미트윌란), 윙어 김민수(레인저스) 정승원(서울), 미드필더 백승호(버밍엄시티), 센터백 김태현(가시마) 김건희(인천) 조위제(전북), 풀백 김태현(전북) 이태석(아우스트리아 빈), 골키퍼 구성윤(서울) 등 10명이 이번 사우디아라비아-카타르 2연전 명단에서 빠졌다. 한국은 다음달 13일과 17일, 카타르 도하에서 사우디, 카타르와 맞대결을 펼친다.

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'10'이란 숫자는 판을 뒤엎었다는 인상을 주지만, 실상은 다르다. 모레노 감독은 지난 A매치에서 30명을 뽑은 것과 달리 이번엔 정석대로 26명을 발탁했다. 자연스레 골키퍼 포함 4명이 빠졌다. 백승호와 (센터백)김태현은 부상으로 제외됐다. 새 얼굴을 뽑긴 했다. 2007년생 신성 미드필더 손정범(서울)과 아시안게임 금메달 주역인 센터백 신민하(강원)다.

그 외에는 기존 자원을 소집했다. 92라인과 96라인 갈등설 중심에 서있는 주장 손흥민(LA FC) 베테랑 미드필더 이재성(마인츠) 골키퍼 김승규(FC도쿄)는 그대로 자리를 지켰다. 모레노 감독은 손흥민의 캡틴 리더십에 대한 많은 말들이 나오는 상황에서도 "우리팀 주장은 손흥민"이라고 못을 박았다. 지난 우즈베키스탄전에서 때아닌 은퇴설에 휩싸였던 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케04)도 부름을 받았다. 모레노 감독은 논란에 대해선 "명단에 답이 있다"라며 96라인에 대한 신뢰를 에둘러 표했다. 선수들과 얼굴을 맞대고 허심탄회하고 소통을 했으며, 선수단 내부 일은 선수단 내부에서 해결해야 한다고도 강조했다.

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결국, 크게 바뀐 건 없다. 주장도 그대로, 베테랑들도 그대로, 96라인들도 그대로다. 몇몇 새 얼굴이 가세했지만, 기본 틀은 그대로다. 내년 1~2월로 예정된 2027년 사우디아시안컵 본선을 앞둔 시점에 과감한 변화를 꾀하긴 어렵지만, 난파선을 방불케 하는 선수단 내부 분위기를 고려할 땐 지나치게 안정적인 선택을 한 게 아니냐는 비판을 피하긴 어렵다.

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임시 감독의 한계로 보인다. 지난달 홍명보 전 대표팀 감독 후임으로 선임된 모레노 감독의 임기는 11월 28일까지다. 사우디, 카타르전까지 포함해 A매치 6경기 성과를 토대로 아시안컵까지 계약을 연장할지가 결정된다. 당장 다음달에 한국을 떠날 수 있는 감독이 '7번 선수'로 대표되는 선수단 내 오랜 문제를 해결하고, 혁신을 일으켜주길 바라는 건 애초부터 무리다. 모레노 감독이 할 수 있는 말은 그저 "국민에게 행복을 드리겠다"는 것 정도다.

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결국 도돌이표다. 주장 교체를 원하는 목소리가 선수단 안팎에서 꾸준히 나오지만, 주장은 바뀌지 않는다. 세대교체 시점도 아시안컵 이후로 미뤄질 판이다. 9~10월 4연전 때 선수단 평균 연령(약 28.2세)과 11월 대표팀 평균 나이(약 27.9세)는 큰 차이가 없다. 십 대 선수 한 명을 뽑았을 뿐이다. 대표팀 중심축인 96라인 트리오가 마음을 잡고 선수단 화합에 힘을 보탤지, 축구화를 땅에 던지고 은퇴를 운운할지, 어떨지는 아무도 모른다. 지금으로선 다음달 카타르 도하에서 별다른 문제가 생기지 않기를 기도하는 수밖에 없는 듯하다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com