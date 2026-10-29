충격! 박지성 절친 "퍼거슨이 날 배신했다" 17년 만에 폭로한 맨시티 이적 전말

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[스포츠조선 박상경 기자] 카를로스 테베즈가 맨체스터 유나이티드에서 맨체스터 시티로 이적한 전말을 공개했다.

영국 데일리메일의 29일(한국시각) 보도에 따르면, 테베즈는 최근 맨유 시절 동료였던 리오 퍼디낸드가 진행하는 유튜브 채널에서 팀을 떠난 이유를 공개했다. 테베즈는 이 자리에서 맨유가 자신의 완전 영입을 약속했지만, 실제로 지키지 않은 게 맨시티 이적의 원인이라고 주장했다.

테베즈는 2007년 웨스트햄 유나이티드에서 맨유로 임대 이적했다. 하지만 2009년 맨유와 임대 계약이 끝난 뒤 라이벌 맨시티로 이적해 충격을 선사한 바 있다. 테베즈는 "처음 2년 임대 계약을 맺을 때 좋은 활약을 보여주면 1년 뒤 완전 영입하기로 했다"며 "퍼거슨 감독은 (첫 시즌을 마친 뒤) 내게 '카를로스, 이제 네 계약금을 지불하고 너를 맨체스터에 남게 하겠다'고 말했다"고 밝혔다.

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당시 맨유는 디미타르 베르바토프 영입을 추진하던 중이었다. 이에 대해 테베즈는 "퍼거슨 감독은 '베르바토프를 데려올 것이다. 하지만 걱정하지 마라. 너도 완전히 영입하고 새로운 계약을 체결할 것'이라고 말했다"고 주장했다.

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베르바토프가 맨유 유니폼을 입은 뒤 상황은 달라졌다. 테베ㅈ,의 선발 출전 횟수는 31회에서 18회로 감소했다. 베르바토프와 한솥밥을 먹은 뒤 벤치를 지키는 시간이 잦아졌다. 이에 대해 테베즈는 "베르바토프가 합류한 뒤 출전 기회가 줄었다. 퍼거슨 감독에게는 약속을 지킬 시간이 6개월 정도 있었다. 하지만 그렇게 하지 않았다. 오히려 나를 벤치에 앉히기 시작했다. 내 생각에는 내 몸값을 떨어뜨리려고 나를 밀어내기 시작한 것 같다. 그게 가장 상처가 됐다"고 말했다. 이어 "나는 맨유에 모든 걸 바쳤다고 생각한다. 하지만 구단에게 내가 준 만큼 돌려받지 못했다"고 아쉬움을 토로했다.

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테베즈는 맨유 이적 후 팬들의 거센 비난에 시달렸다. 비록 임대 신분이었지만, 하필이면 라이벌팀을 택한 게 이유였다. 이에 대해 테베즈는 "맨시티행 결정은 일종의 복수였다"고 앙금을 털어놓았다.

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맨유는 테베즈가 맨유로 떠날 당시 구체적인 이적료와 조건을 공개했다. 상호 합의 비공개가 대부분인 유럽 축구 이적시장에서는 이례적인 일이었다. 하지만 테베즈가 맨시티행을 결정한 뒤 '선수가 대리인을 통해 조건에 동의하지 않았다'고 밝힌 바 있다. 테베즈의 발언은 이런 맨유 발표와는 차이가 있다.

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테베즈는 2011~2012시즌 맨시티가 맨유를 골득실로 따돌리고 우승을 차지한 뒤 축하 퍼레이드에서 'R.I.P Fergie(편히 쉬세요, 퍼기)'라는 문구를 들어 올려 논란이 됐다. 당시 맨시티는 맨유와 퍼거슨 감독에게 부적절한 처신이었다며 사과했고, 테베즈도 유감의 뜻을 나타냈다. 하지만 이후 모국 아르헨티나 언론 인터뷰에서 맨유와 퍼거슨 감독에 대한 불만을 드러낸 바 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com