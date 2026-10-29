'충격 실신' 김민재 스승, 복귀 시점 알 수 없다? "당분간 휴식 필요"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 훈련장에서 갑자기 쓰러졌던 바이에른 뮌헨의 뱅상 콤파니 감독이 퇴원했다.

뮌헨의 막스 에베를 이사는 29일(한국시각) 독일 ARD와의 인터뷰에서 "콤파니 감독은 병원에서 퇴원해 잘 지내고 있다. 우리 모두에게 가장 크고 좋은 소식"이라고 밝혔다.

콤파니 감독은 최근 2군 훈련을 지켜보던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 경련 증세까지 보인 가운데 콤파니 감독은 구급 헬기로 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 한동안 정확한 상태가 밝혀지지 않아 우려와 궁금증이 이어진 바 있다.

Advertisement

에베를 이사는 "의사들이 원인을 찾아냈다. 지난 금요일의 사고를 일으킨 것은 뇌수막 자극 증상"이라고 설명했다. 뇌수막 자극은 이 부위가 자극을 받아 나타나는 의학적 징후를 뜻한다. 뇌수막에 염증이 발생한 상태를 뜻하는 뇌수막염과는 구별된다. 에베를 이사는 "콤파니 감독은 집으로 돌아가 휴식과 약물치료를 병행할 예정이다. 나는 그가 머지않아 100%의 상태로 다시 터치라인에 설 것이라고 확신한다"고 말했다.

로이터연합뉴스

독일 언론에서는 콤파니 감독의 과도한 업무량과 생활 습관이 건강에 영향을 미쳤을 수 있다는 우려가 제기됐다. 충분한 수면을 취하지 못하거나 불규칙하게 식사하고, 커피를 지나치게 많이 마신다는 이야기까지 나왔다. 이에 대해 에베를 이사는 "이것은 질병의 문제다. 다른 문제와 완전히 구분해야 한다. 분데스리가에서 받는 압박과는 아무 관련이 없다"고 강조했다.

Advertisement

뮌헨은 1군 수석 코치 아론 댕크스에게 당분간 대행직을 맡겼다. 콤파니 감독의 건강이 완전히 회복될 때까지 충분한 시간을 제공하겠다는 입장. 콤파니 감독이 결장한 가운데 뮌헨은 2연승을 달리며 건재함을 과시했다.

Advertisement

해리 케인은 28일 발롱도르 수상 후 "감독님께 전화를 받았다. 아마 행운을 빌어주려고 연락하신 것 같다. '상태가 좋아지고 있고, 회복 중'이라는 말을 들었다"고 밝힌 바 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com