'우리 화해했어요!' 다시 손잡은 주장과 감독…첼시전 앞두고, 맨유 반등의 신호탄 될까

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 마이클 캐릭 감독과 주장 브루노 페르난데스가 화해했다. 이들의 관계 개선이 팀 분위기를 다시 끌어올릴 수 있을지 관심이 집중된다.

영국 매체 '커트오프사이드'는 29일(한국시각) 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노의 의견을 인용해 '페르난데스와 캐릭 감독이 직접 만나 대화를 나눴다고 밝혔다'고 보도했다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

페르난데스는 지난 25일 본머스와의 경기에서 팀이 0대3 패배를 당하는 상황에서도 90분 내내 벤치에 머물렀다. 이에 감독과 주장의 불화설이 고개를 들었다. 앞서 페르난데스가 코모와의 UEFA 챔피언스리그 경기에서 1대4로 패한 뒤 맨유의 전술을 비판한 것이 결장의 원인으로 지목됐다. 페르난데스는 상대 선수들을 일대일로 압박하지 말라는 지시를 받았다는 취지로 말하며, 팀의 전술적 지시를 공개적으로 문제 삼았다. 이 때문에 페르난데스가 맨유 생활을 끝낼 수 있다는 추측도 이어졌다.

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이후 로마노는 두 사람 사이에 긍정적인 소식을 전했다. 이들이 현재 상황을 원만하게 해결하기 위해 만났으며, 오는 31일 치러질 첼시와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기를 앞두고 대화를 나눴다는 것이다. 로마노는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 페르난데스가 본머스전 출전 명단에서 제외된 이후 캐릭과 대화를 나눴다고 전했다. 맨유가 어려운 시기를 보내는 가운데, 양측이 갈등을 해결하기 위한 조치에 나섰다는 점에서 팀에게는 희망적인 소식이다.

매체는 '로마노의 최신 소식은 주장과 감독 사이에 당장의 갈등이 어느 정도 완화됐을 가능성을 시사한다'며 '맨유가 모든 대회를 통틀어 8경기 연속 무승에 빠진 가운데, 캐릭 역시 페르난데스가 경기장에서 발휘하는 전술적 역량이 팀에 얼마나 중요한지 알고 있다'고 전했다. 이어 '이제 페르난데스는 스탬포드 브릿지에서 열리는 첼시 원정 경기에 선발로 복귀할 것으로 예상된다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com