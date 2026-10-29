4-4-2 약점 개선됐을까, '변화의 키' 안 보이는 모레노의 선택...플랜A 개선이 관건, 실험만으로는 부족한 중동 원정

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]변화의 키가 딱히 보이지 않는 선택, 핵심은 플랜A의 개선이다.

로베르트 모레노 임시감독은 29일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 대한민국 남자 A대표팀 부임 이후 두 번째 명단을 발표했다. 어쩌면 마지막이 될 수도 있는 명단, 모레노 감독은 11월 A매치를 치를 26명의 명단을 공개했다. 한국 대표팀은 13일 오후 11시30분(이하 한국시각) 사우디아라비아, 17일 오후 11시 카타르와 친선경기 2연전을 치른다. 장소는 카타르 도하다.

30명이 이름을 올렸던 9~10월과 다르게 이번 A매치에서 일부 변화가 있었다. 변화의 폭이 적은 쪽은 공격진과 골키퍼, 각각 조규성과 구성윤이 빠졌다. 명단의 규모, 9~10월 출전 불발 등을 고려하면 큰 차이는 아니다.

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중원과 수비에서 변화의 파고가 있었다. 아시안게임 금메달리스트들이 수혜를 입었다. 엄지성과 김지수, 신민하가 대표팀 명단에 올랐다. 손정범도 최초 발탁의 기쁨을 누렸다. 엄지성은 이미 A대표팀에서 경험이 충분한 자원, 김지수도 이름을 올린 바 있다. 반면 신민하, 손정범은 모레노 체제에서 처음 A대표팀을 경험한다. 이외에도 오랜만에 대표팀에 복귀한 선수들도 있다. 정우영과 이명재가 대표팀에 이름을 올렸다. 정우영은 2024년 11월 이후 2년 만에, 이명재는 2026년 부상으로 대표팀과 격조했지만, 1년 만에 태극마크를 달았다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

문제는 변화의 키다. 9~10월의 아쉬움을 털어내기 위한 선수 선발이 명단에서는 뚜렷하게 보이지 않는다. 모레노 임시감독 체제에서 치른 9~10월 A매치 내내 한국은 플랜A가 명확하게 성과를 거두지 못했다. 4경기에서 한국은 모두 전반을 고전했다. 사실상 360분 중 180분은 뜻대로 경기를 운영하지 못했다. 대승을 거둔 에콰도르전도 상황은 마찬가지였다. 45분을 날린 후에야 뒷수습으로 3골 차이 승리를 만들어냈다.

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민낯이 드러났던 건 2차전 우루과이전이었다. 전력의 격차는 모두가 알고 있었다. 하지만 전력이 아닌 전술의 격차가 경기를 지배했다. 모레노호가 에콰도르전 약간의 성과를 거둔 4-4-2를 그대로 들고나온 반면, 우루과이는 이에 맞춤 대응을 꺼내들었다. 강한 압박과 측면 공략으로 한국 수비를 허물고 전반에만 3골을 터트렸다. 이후 치른 베네수엘라전, 우즈베키스탄전도 기본적인 흐름이 바뀌지 않으며 전반을 고전하고, 후반에 플랜A를 수정하는 데 급급했던 흐름이 반복됐다. 노출된 약점도 상대에게 번번이 공략당했다.

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짧은 기간을 보내는 대표팀 실정을 고려하면 전술적인 큰 성장이나 변화를 기대하기는 어렵다. 포메이션, 선수들의 역할을 적절히 조절해 방안을 찾아낼 수도 있다. 다만 기존의 전략을 유지한다면 확실한 개선 방안과 포지션에 적합한 선수 기용이 중요할 수밖에 없다. 모레노 감독은 "4-4-2는 경기 시작 전 서류상으로 표시되는 구조일 뿐이다"고 했지만, 4경기 내내 비슷한 양상의 경기였다는 점을 완벽히 부정하긴 어렵다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈과 어시스트를 한 황인범이 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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변화의 키가 될 수 있는 선수 선발이 거의 없었다. 특히 중원의 선택이 아쉬울 수밖에 없다. 황희찬을 중심으로 이재성, 박진섭, 김봉수, 박태준, 손정범이 이름을 올렸다. 손정범 외에 새 얼굴은 없었다. 4-4-2 포메이션을 유지한다면 역할 분배, 압박 체계 등을 확실히 손봐야 한다. 전진 능력, 활동량, 수비까지 두루 갖춘 자원을 동시에 배치하는 것 외에는 큰 효과를 기대하기 어렵다. 박진섭-이재성 등 수비와 공격, 이분법적으로 역할이 나눠질 수밖에 없는 구성은 빈틈을 만든다. 황인범이 핵심이라면 이와 함께 공수 밸런스를 맞춰줄 수 있는 박스 투 박스 자원이 함께 중원을 구축해야 한다. 9~10월 기용한 자원을 유지해 조직력을 끌어올릴 수는 있으나, 현재 자원이 황인범을 필두로한 중원에서 최선의 선택지라고 볼 수 있는지도 미지수다.

이제 시간이 얼마남지 않았다. '시한부'의 입장인 모레노로서는 지난 9~10월의 아쉬움을 11월에 털어버리고 성과를 내야, 아시안컵까지 임기를 이어갈 길이 생긴다. 성과에는 단순히 새롭고 참신한 선수 발탁만이 요소는 아니다. 경기를 이기고, 확실한 플랜A를 수립해 대회를 이끌어갈 능력 또한 보여줘야 한다. 모레노에게도 이번 중동 원정이 단순한 실험에 그쳐서는 안 되는 이유다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com