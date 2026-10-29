韓 축구 에이스 이강인 효과! '절친' 알렉스 바에나 러브콜 폭발…英 아스널이 노린다 '아틀레티코 마드리드 매각 NO'

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 16, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in celebrates scoring their second goal with Alex Baena REUTERS/Susana Vera

Deportivo La Coruna's Spanish forward #24 Adama Traore Diarra, Deportivo La Coruna's Spanish defender #02 Adria Altimira, Atletico Madrid's Spanish forward #10 Alex Baena and Deportivo La Coruna's Spanish defender #15 Miguel Loureiro vie for the ball during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and RC Deportivo de la Coruna at Metropolitano Stadium in Madrid on October 24, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드) '절친'에 대한 관심이 뜨겁다. 알렉스 바에나가 아스널(잉글랜드)의 관심을 받고 있다.

영국 언론 '팀토크'는 29일(이하 한국시각) '아스널이 내년 1월 겨울 이적 시장에서 바에나 영입을 원하고 있다. 아스널은 지난 여름엔 훌리안 알바레즈 영입을 위해 적극적으로 나섰다. 당시 아틀레티코 마드리드도 매각을 고려했지만, 정작 알바레즈 본인은 FC바르셀로나(스페인) 이적만 원했다. 알바레즈의 거취는 2027년에 다시 뜨거운 감자가 될 것으로 보인다. 하지만 아스널이 주시하는 아틀레티코 마드리드의 공격수는 그뿐만이 아니다. 2024년부터 이어져 온 바에나에 대한 관심을 다시 본격화할 준비를 하고 있다'고 보도했다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Osasuna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 16, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Susana Vera

2001년생 바에나는 올 시즌 스페인 프리메라리가 10경기에서 5골-2도움을 기록했다. 왼쪽 측면 공격수, 공격형 미드필더, 상황에 따라선 스트라이커까지 소화하고 있다.

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그는 올 시즌 '절친' 이강인과 만나 재능을 꽃피우고 있다는 평가다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 2001년생 '동갑' 이강인과 바에나는 유스 시절 호흡을 맞춘 경험이 있다. 발렌시아 유스였던 이강인과 비야레알의 유스였던 바에나는 발렌시아주 15세, 16세 이하 팀에서 같이 뛰었다. 이강인의 아틀레티코 마드리드 합류 소식에 바에나가 그 누구보다 반가워한 이유다.

둘은 그라운드에서 최강 호흡을 자랑한다. 실제로 세비야와의 리그 3라운드 경기에선 이강인의 패스를 바에나가 득점으로 완성했다. 이강인의 어시스트를 받은 바에나는 경기 후 "(가짜 9번 공격수는) 이강인 등 우리 모두 그 포지션에서 뛸 수 있다. 이번엔 내 차례였다"며 "이 모든 과정이 나에게 도움이 됐다. 자신감이 많이 생겼다. 동료들 덕분에 골을 넣을 수 있었다"고 고마워했다.

epa13294627 Atletico Madrid's Alex Baena (R) in action against Alaves' Ander Guevara (L) during the Spanish LaLiga soccer match between Deportivo Alaves and Atletico Madrid, in Vitoria, Spain, 10 October 2026. EPA/ADRIAN RUIZ HIERRO

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아틀레티코 마드리드는 올 시즌 핵심으로 뛰는 바에나를 내보낼 의향이 없는 것으로 전해진다. 이 매체는 '아틀레티코 마드리드는 시즌 중 바에나를 매각할 의사가 없다. 아스널이 거절하기 힘든 파격적인 제안을 제시하거나, 혹은 영입을 포기하고 다른 대상을 찾아야 한다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com