손흥민 주장 유지+96라인 전원 발탁! 모레노의 내분설 해법은 '정면돌파'..."대표팀 건강해" 낙관론+4대 원칙으로 봉합할 수 있을까

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[천안=스포츠조선 박찬준 기자]로베르트 모레노 감독의 선택은 정공법이었다. 내분설의 중심인 '캡틴' 손흥민(LA FC)과 '96라인'을 모두 뽑았다.

'모레노 2기'가 공개됐다. 모레노 감독은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다. 통상 A매치 소집 일주일 전인 월요일 명단을 발표하는 게 관례였지만, 이번에는 이례적으로 나흘 정도 빠르게 진행됐다. 모레노호는 카타르 도하에서 11월 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 두 차례 평가전을 갖는다.

이날 모든 눈과 귀는 모레노 감독의 입에 모아졌다. 9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), 이른바 '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 더 이상 방치할 수 없는 최악의 상황, 모레노 감독의 해법에 관심이 모아졌다. 최근의 여론을 인식한 듯 모레노 감독은 모두 발언에 10분을 할애할 정도로, 적극적인 모습을 보였다.

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일단 논란의 핵심인 손흥민 이재성(마인츠) 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 최근 폼이 좋지 않아 유일하게 96라인 중 제외될 수 있다는 황희찬까지 선발했다. 모레노 감독은 "이들이 모두 포함된 것은 현재 퍼포먼스 기준으로 대표팀 명단에 포함될 자격이 충분하다는 뜻이다. 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 헌신할 수 있기에 포함됐다"고 했다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다.

주장 완장 역시 그대로 손흥민에게 맡기기로 했다. 주장 교체 가능성을 묻자, 모레노 감독은 "대표팀 주장은 손흥민이다. 더 이상 할 말은 없다"고 단호하게 말했다. 모레노 감독은 지난 소집 후 사태 해결을 위해 물밑에서 움직였다고 했다. 그는 "최근 몇 주 동안 선수들, 주장, 대한축구협회(KFA), 팀 관계자 모든 분과 소통했다"고 설명했다. KFA 관계자는 "방식에 대해서는 알지 못하지만, 연락을 나눈 것으로 보고 받았다"고 했다. 다만 어떤 대화를 나눴는지에 대해서는 말을 아꼈다. 모레노 감독은 "내부에서 사적으로 나눈 이야기가 밖으로 새 나가는 것을 원치 않는다"고 수차례 반복했다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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모레노 감독은 다시 한번 원칙을 강조했다. 그는 "취임부터 4가지 원칙을 강조했다. 함께 하는 공간과 시간에 대해 존중하고, 내부 일을 내부에서 해결하고, 모든 문제는 대면으로 풀고, 선수보다 팀이 우선이라고 했다. 이를 빨리 만들기 위해 설명하고, 적용하고, 반복하겠다"고 했다.

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하지만 모레노 감독의 현실 인식에는 물음표가 붙는다. 그는 "대표팀이 건강하다고 생각한다"고 했다. 이미 여러 차례 파열음이 나왔음에도, 지나친 낙관론을 보였다. 구체적인 해결 방법도 없었다. 모레노 감독은 기자회견 후 곧바로 유럽으로 떠났다. 얼굴을 맞대고 이야기하는 이번 출장이 '마지막 기회'가 될 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com