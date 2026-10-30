포항, 11월 1일 제주전 ‘패밀리데이’ 개최…가족 관중 위한 각종 이벤트 진행

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 파이널 라운드 첫 홈경기를 맞아 가족 관중을 위한 특별한 이벤트를 마련한다.

포항스틸러스는 다음 달 1일 오후 2시 포항스틸야드에서 제주 SK와 '하나은행 K리그1 2026' 34라운드 홈경기를 치른다. 울산과 가시마 원정을 차례로 소화한 포항은 홈으로 돌아와 제주를 상대로 파이널 라운드 첫 승리에 도전한다.

포항스틸러스는 이번 홈경기를 패밀리데이로 꾸미고 가족 관중을 위한 다양한 이벤트를 진행한다. 먼저 3~5인 가족을 대상으로 티켓 프로모션을 운영한다. 청암 E1~E7 구역 티켓을 1매당 8,500원에 구매할 수 있다. 북문광장에서는 'eK리그 FC 모바일 패밀리컵' 구단 대표 선발전이 열린다. 부모와 자녀가 2인 1팀으로 현장 접수해 경기에 참여할 수 있으며, 최종 우승팀에는 오는 12월 6일 열리는 본선 대회 참가 기회가 주어진다.

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이 밖에도 행사장에서는 슈팅 이벤트 게임과 타투 스티커, 삐에로 풍선아트 등 가족 관중은 물론 경기장을 찾은 모든 관중이 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다. 구단 SNS 채널을 팔로우하면 캡슐드로우 이벤트에 참여할 수 있다. 푸드트럭과 푸드존, 수제맥주, 포토이즘 등 먹거리와 즐길 거리를 더해 경기장을 찾은 관중들에게 추억을 선사할 예정이다.

스틸 스토어 N에서는 스틸러스 빼빼로를 비롯한 다양한 상품을 판매한다. 푸마·하우스오브낭만 스페셜 MD 상품 2만 원 이상 구매하면 슬로건을, 그 외 상품을 2만 원 이상 구매하면 선수단 미공개 포토카드를 증정한다. MD 상품 20여 종은 최대 50%, 트레이닝 의류 등은 최대 40% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

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경기 시작 전 영화 '라이온킹'의 한 장면처럼 아이를 들어 올려 전광판에 비추는 '베이비캠'을 진행하고, 참여 가족에게 선물을 증정한다. 하프타임에는 그라운드에서 초등학생 이하 자녀와 부모가 함께 참여하는 '스틸야드 센터마크 챌린지' 이벤트를 진행해 패밀리데이의 즐거움을 더한다.

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이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있으며, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com