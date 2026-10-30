오피셜 공식 발표! '충격 불화설' 이후 손흥민·김민재·이강인 등 대표팀 첫 만남…'가짜 뉴스 표적' 훈련장서도 행동 주의

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구국가대표팀 96라인의 은퇴설과 함께 불거진 불화설 이후 대표팀이 다시 한자리에 모인다. 손흥민과 김민재, 이강인 등이 모두 소집되면서 11월 A매치 기간 팀 분위기에 주목할 필요가 있다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 후반 오세훈이 추가골을 넣은 후 황희찬, 황인범, 손흥민, 송민규와 함께 '원팀' 세리머니를 펼치고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

대한축구협회(KFA)는 29일 11월 A매치에 나설 선수 명단을 발표했다. 로베르토 모레노 한국 대표팀 감독은 이날 천안 코리아풋볼파크에서 열린 국가대표팀 명단 발표 기자회견을 통해 11월 A매치에 나설 선수 26명을 공개하고, 발탁 배경을 설명했다. 대표팀은 다음달 13일 FIFA(국제축구협회) 랭킹 55위의 사우디아라비아와 첫 경기를 치르며, 나흘 뒤인 17일에는 카타르(60위)와 맞붙는다. 두 경기 모두 카타르 도하에서 열리며 경기장 등 세부 사항은 미정이다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인, 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이번 명단에는 기존 대표팀의 주축을 이룬 손흥민(LAFC)과 김민재(바이에른 뮌헨), 그리고 이강인(아틀레티코마드리드), 황희찬(샬케 04) 등이 모두 합류했다. 여기에 더해 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달에 일조한 센터백 신민하(강원FC)와 FC서울의 K리그1 우승에 힘을 보탠 손정범(FC서울)이 최초로 발탁됐다.

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팬들이 주목할 점은 불화설로 논란이 일고 있는 대표팀이 온전한 호흡을 보여줄 수 있는지다. 대다수의 불화설은 추측에서 시작된 만큼 선수들이 훈련장에서 화기애애한 모습만 보여준다면 우려는 금세 사그라질 가능성이 크다. 그만큼 이번 소집 기간 선수들의 각별한 주의가 필요하다. 훈련장에서 선수들의 대화와 행동 하나하나에 눈과 귀가 집중되고 의미가 부여될 수 있다. 불화설이 퍼질 당시에도 선수들의 훈련 영상을 의도적으로 짜깁기해 혼동을 주는 2차 영상들이 온라인상에 대거 제작돼 공유되기도 했다. KFA도 사태의 심각성을 인지하고, 이러한 영상들에 대해 강경 대응에 나설 정도였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

사진=KFA

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◇11월 축구 국가대표팀 소집명단

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GK=김승규(FC도쿄), 조현우(울산 HD), 송범근(전북 현대)

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DF=설영우(아우크스부르크), 최준(FC서울), 이한범(클뤼프 브뤼허), 김민재(바이에른뮌헨), 김지수(브랜트포드), 신민하(강원FC), 조현택(울산 HD), 이명재(대전하나시티즌)

MF=박진섭(저장FC), 김봉수(대전하나시티즌), 손정범(FC서울), 황인범(FC포르투), 박태준(김천상무), 이재성(마인츠), 이강인(아틀레티코마드리드), 정우영(우니온베를린), 엄지성(스완지시티), 송민규(CD나시오날), 황희찬(샬케04)

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FW=이동경(울산 HD), 손흥민(LAFC), 오현규(베식타시), 오세훈(시미즈S펄스)