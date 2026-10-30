이럴수가! '韓 국대 괴물' 김민재 또 엮였다 "아스널 탈락은 토트넘에 악재"…내년 1월 북런던 수비 보강 경쟁 '치열'

2026 북중미 월드컵 3차 예선 대한민국과 팔레스타인의 경기가 5일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 0대0 무승부를 기록한 대한민국 김민재, 손흥민이 아쉬워하고 있다.상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.09.04/

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널의 충격적인 카라바오컵 탈락이 북런던 라이벌팀 토트넘 홋스퍼에게는 악재가 될 수 있다는 전망이 나온다. 여기에는 한국 국가대표 수비수 김민재가 엮여 있다.

영국 매체 '스퍼스웹'은 30일(한국시각) '아스널이 카라바오컵에서 플리트우드 타운에 승부차기 끝에 패한 결과는 토트넘이 1월 이적시장에서 추진 중인 영입 작업 가운데 하나를 훨씬 더 어렵게 만들 수 있다'고 전했다. 이는 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있는 김민재와 관련된 이야기다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속 아스널과 토트넘이 영입을 노리는 수비수다.

특히 토트넘은 얀 파울 판 헤케와 미키 판더펜으로 구성된 센터백 조합이 호흡을 맞추고 있지만, 아직 완전히 신뢰를 얻지는 못했다. 이 때문에 토트넘이 내년 1월 이적시장에서 김민재 영입을 추진할 수 있다는 전망이 나왔고, 아스널의 합류로 영입 경쟁은 더욱 치열해질 가능성이 있다.

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매체는 '아스널이 이제 김민재 영입 경쟁에서 토트넘의 강력한 경쟁자가 될 가능성이 있다'며 '김민재는 이번 시즌 뮌헨에서 선발 출전 기회를 얻는 데 어려움을 겪고 있다'고 설명했다.

아스널은 카라바오컵에서의 탈락으로 수비 보강을 준비할 것으로 예상된다. 구단 영입 후보 명단에 김민재가 포함된 것으로 알려졌으며, 최근 알리안츠 아레나에서 열린 UEFA 챔피언스리그 경기에서도 김민재를 면밀히 관찰한 것으로 전해졌다. 뮌헨이 김민재를 반드시 매각해야 하는 상황은 아니지만, 매력적인 제안이 들어온다면 협상 테이블에 나설 가능성이 있다는 의견이 나온다. 이 밖에도 애스턴 빌라와 AC밀란 등이 김민재 영입에 관심 있는 클럽으로 거론된다.

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하지만 대대수는 아스널과 토트넘 등이 김민재를 영입할 확률은 희박하다고 주장 중이다.

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앞서 '풋볼인사이더'의 피트 오루크 기자는 뮌헨이 UEFA 챔피언스리그 우승 도전을 이어가야 하는 만큼, 시즌 도중 김민재를 매각하는 방안을 검토할 가능성은 적다고 주장했다.

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그는 "김민재는 여러 프리미어리그 구단의 관심 명단에 수년 동안 올라 있었던 선수다"면서도 "뮌헨이 스스로 전력을 약화하려 하지는 않을 것이기에 1월에 (이적이) 성사되지 않을 수 있다"고 설명했다. 이어 "뮌헨이 김민재를 떠나보낼 의향이 있다는 이야기가 나오고 있지만, 뱅상 콤파니 감독은 그를 계속 붙잡아 두고 싶어 하는 것 같다"고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com