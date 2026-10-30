음바페 사과 후 파격 반전! "마오쩌둥 사실 독재자 맞아" 소신 발언 등장…중국 또 뿔나겠다→"역사학자가 확인"

인터뷰하는 킬리안 음바페. 사진=더 브리지 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]프랑스 정치권에서 중국의 전 지도자 마오쩌둥을 조롱한 킬리안 음바페의 행동을 옹호하고 나섰다.

독일 매체 '빌트'는 29일(한국시각) '음바페가 프랑스 정치권의 지지를 받았다'며 '마오쩌둥에 관한 발언으로 논란이 불거진 가운데, 프랑스 녹색당 대표 마린 통들리에는 레알 마드리드의 슈퍼스타 음바페를 옹호하고 나섰다'고 보도했다.

사진=킷 아잔스

통들리에는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "킬리안 음바페가 마오쩌둥을 독재자라고 부른 것은 전적으로 옳았다"며 "마오쩌둥이 책임져야 할 수천만명의 사망자와 그의 정권이 지닌 전체주의적 성격은 모든 역사학자가 확인한 사실이다"고 주장했다. 이어 "따라서 음바페는 자신의 의견을 표명한 것이 아니라, 이미 확립된 사실을 이야기한 것이다"고 덧붙였다.

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AFP연합뉴스

앞서 음바페는 마오쩌둥을 '독재자'라고 표현하면서 중국인들의 질타를 받았다. 음바페는 인터뷰에서 자신을 소재로 한 인터넷 밈(온라인 유행 콘텐츠) 가운데 어떤 것이 자신을 가장 크게 웃게 했는지에 대해 이야기했다. 그는 자신의 얼굴을 마오쩌둥에 합성한 이미지를 최고로 꼽았다. 중국에서는 해당 인터뷰 일부가 공개된 뒤 격렬한 반응이 나왔다. 중국 외교부는 음바페의 발언을 비판했고, 중국 스폰서들은 그와의 계약을 종료했다. 또한 중국 방송사 CCTV는 스페인 라리가 경기와 음바페가 출전하는 경기의 중계를 당분간 중단한 것으로 전해졌다.

논란이 일자 결국 음바페는 사과했다. 그는 SNS에 올린 성명을 통해 자신의 발언이 경솔했으며 중국 사람들에게 상처를 줬다고 인정했다.

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음바페는 "최근 인터뷰에서 나를 묘사한 이미지에 반응한 적이 있다"며 "부적절했으며, 이제는 그 발언이 중국에 있는 많은 사람과 전 세계 중국인 공동체 구성원들의 마음에 상처를 줬다는 사실을 이해하고 있다"고 밝혔다.

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또 그는 "내 발언으로 불쾌감을 느낀 모든 분께 사과드린다"며 "그런 의도는 전혀 없었고, 나는 중국 국민과 그들의 역사를 깊이 존중하며, 반성하고 있다"고 말했다. 이후 레알과 하비에르 테바스 라리가 회장 역시 중국 국민에게 사과했다.

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사건은 이렇게 일단락되는 듯했지만, 프랑스 정치권에서의 발언이 중국인들에게 어떻게 다가올지 관심이 집중된다. 음바페의 마오쩌둥 조롱 사건의 파장이 중국 내에서 계속해서 이어질 가능성이 크다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com