'은퇴설+왕따설 등 비판' 제대로 열받은 황희찬! 팀원에게까지 거친 행동…슬럼프 탈출 시급한데 '신경 쓸 일 너무 많다'

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 경기를 지켜보는 황희찬. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.14/

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구 국가대표 은퇴설과 96년생 파벌설 등으로 떠들썩했던 황희찬이 소속팀에서 문제를 일으켰다. 구단 스태프에게 거친 행동을 보이면서 논란의 중심에 선 것이다.

황희찬의 소속팀 샬케 04는 29일(한국시각) 디나모 드레스덴에게 0대2로 패하면서 DFB 포칼에서 탈락했다. 충격적인 탈락 이후 팀 분위기는 말이 아니다. 황희찬과 구단 스태프 사이에 갈등이 포착됐고, 미론 무슬리치 감독도 이에 반응했다.

사진=샬케 04

독일 분데스리가 소속인 샬케는 최근 4경기 연속 승리를 거두지 못하고 있다. 샬케는 강등권인 16위에 자리하고 있다. 부진한 성적이 이어지는 가운데, 황희찬이 불미스러운 행동을 하며 팀 분위기가 더욱 악화됐다. 황희찬은 해당 경기 전반전 종료 직전 판정에 대한 불만으로 대기심과 그를 말리던 팀 물리치료사까지 밀쳤다. 이날 선발 출장한 황희찬은 위협적인 모습을 보여주지 못한 채 후반 32분 교체돼 경기장을 빠져나왔다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

무슬리치 감독은 경기 후 황희찬의 거친 행동을 지적했다. 무슬리치는 "그 행동은 마음에 들지 않았다"며 "이 문제는 나중에 따로 이야기할 것이다"고 말했다. 감독이 불만을 표했다는 것은 황희찬이 앞으로 출전하는데 제한을 받을 수도 있다는 의미다. 팀 분위기를 해치는 행동이기에 조직력에 악영향을 주는 것을 우려해야 한다.

황희찬은 올여름 샬케에 합류했다. 이적시장 마감일에 가까스로 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 울버햄튼 원더러스에를 탈출해 독일로 넘어왔다. 황희찬은 마음이 급하다. 샬케에 합류한 이후 아직까지도 데뷔골을 기록하지 못하고 있다. 더구나 팀마저 심각한 부진에 빠지면서 동반 침체하는 모습이다. 구단 공격진에 활기를 불어넣어야 할 신입생 황희찬이 힘을 전혀 못 쓰고 있다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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황희찬은 온전히 소속팀에 집중할 수만은 없는 상황이다. 우선 국가대표팀 분위기가 좋지 않다. 은퇴설과 왕따설 등 각종 루머들이 계속해서 고개를 들고 있다. 황희찬 역시 이와 관련한 비판에서 자유롭지 못한 상태다. 축구 외적으로도 법정 공방을 벌이고 있어 신경 쓸 일이 많다. 가뜩이나 황희찬은 최근 몇 시즌 동안 부진으로 고생했다. 지금과 같이 온전히 집중할 수 없는 환경에서는 사실상 슬럼프 탈출이 어려울 것이라는 평가가 지배적이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com