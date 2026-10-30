손흥민-오현규 '투톱 대실패' 또 반복하나...변화 없는 모레노호 공격진, 11월에는 달라야 한다→관건은 '이강인 활용'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]또 같은 공격수 구성이다. 로베르트 모레노 임시감독이 변화를 주지 못한다면 답답함은 반복될 수밖에 없다.

모레노 감독은 29일 천안 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다. 그중 변화의 폭이 가장 적은 부분이 바로 공격진이었다. 손흥민과 오현규, 오세훈, 이동경이 이름을 올렸다. 지난 9~10월 당시에는 조규성이 이름을 올렸으나, 당시 부상으로 경기를 뛰지 못하고 소집 해제됐다. 사실상 9~10월과 차이가 없는 셈이다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 선취골을 성공시킨 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

4-4-2 포메이션을 예고한 모레노의 투톱은 손흥민과 오현규가 주전 자리를 차지했었다. 다만 실패였다. 세 차례 주전을 차지한 손흥민-오현규 조합은 적당한 압박도, 수비 가담도, 연계 플레이도 이뤄지지 못하며 중원과 엇박자를 냈다. 이미 활동량이 떨어진 손흥민과 중원까지 내려와 호흡을 맞추는 플레이에 특화되지 않은 오현규의 특성이 겹쳤다. 손흥민, 오현규의 강점조차 살리지 못했다. 손흥민의 강점은 여전히 박스 근처에서의 위협적인 슈팅과 마무리다. 다만 이를 90분 내내 전방 압박과 중원 연계까지 수행하며 해낼 수는 없는 시점이다. 손흥민의 조커 기용, 혹은 다른 공격진 구성 등 여러 대안이 필요할 수밖에 없다.

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두 선수의 최전방 기용이 중원 문제까지 야기했다는 점도 고민해야 할 지점이다. 가장 두드러졌던 경기는 역시 우루과이전이었다. 투톱의 성과 없는 전방 압박, 이어진 중원의 과부하, 수비의 뒷공간 노출이 겹치며 무너졌다. 허점을 노린 우루과이는 한국을 완전히 발살내는 경기력을 선보였다. 결국 투톱의 구성이 중원과 수비진까지 영향을 미칠 수 있기에 4-4-2를 유지한다면 가장 신경써야 할 부분이 될 예정이다.

우루과이와의 평가전을 하루 앞둔 27일 대한민국 축구대표팀이 서울월드컵경기장에서 훈련을 가졌다. 이강인이 훈련 전 펼쳐진 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.27/

공격진의 답답함을 해소하기 위해선 역시 '에이스' 이강인의 활용법이 관건이 될 수밖에 없다. 모레노는 이번 명단 발표 후 이강인의 활용법에 대해 "이강인이 대표팀에서 최고의 퍼포먼스를 보여주길 바란다. 아틀레티코 마드리드에서 윙어와 미드필더 등 다양한 포지션을 소화하고 있다. 코칭스태프의 과제는 이강인이 어느 위치에서 어떤 역할을 맡았을 때 최고의 모습을 보여줄 수 있는지 찾아내 돕는 것이다"고 했다.

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앞서 9~10월에도 이강인에게 최적의 자리를 약속했던 모레노였지만, 이강인은 전혀 그런 위치에서 활약하지 못했다. 11월에는 변화가 필요하다. 이강인이 아틀레티코에서 꾸준한 활약을 보여주고 있는 만큼, 모레노 임시감독이 이번 소집에서는 최선의 위치를 찾아 활용하는 것이 가능할지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com