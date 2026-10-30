'정효볼 핵심' 정호연이 꼽은 '강한 수원'의 비결은 '구조'..."그 안에서 최선 다하면 축구는 유지된다"

사진=이현석 기자

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[스포츠조선 이현석 기자]수원 삼성이 나아가는 힘, 정호연은 그중 하나로 '구조'를 꼽았다.

승격이 목전이다. 수원 삼성에 고대했던 순간이 다가오고 있다. 수원은 25일 탄천종합운동장에서 열린 성남과의 하나은행 K리그2 2026 30라운드 원정 경기에서 2대0으로 승리하며 선두 자리를 공고히 했다. 2위 수원FC(승점 54)를 승점 8점 차로 따돌린 수원은 우승까지 매직넘버 '5', 엎어지면 닿을 거리까지 다가왔다.

뛰어난 여정을 보냈다. 수원은 28경기에서 48골-23실점, 뛰어난 공수 밸런스를 선보였다. 이정효 감독은 부임 후 1년이 되지 않은 시점에 팀에 자신의 축구 철학을 입히는 성과를 내보이고 있다. 탄탄한 수비를 바탕으로 점차 살아난 공격력까지, 무너지지 않는 팀으로 거듭났다.

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남은 일정 수원의 유일한 고민 한 가지는 다름 아닌 중원이다. '정효볼'의 핵심인 정호연이 이탈한다. 정호연은 성남전을 끝으로 기초군사훈련을 받기 위해 팀을 떠나야 하기에, 올 시즌 남은 경기를 소화할 수 없다. 정호연은 "원래는 크게 생각이 없었다. 하루하루 다가오니 여러 생각이 든다"며 "그럼에도 너무 감사한 일이다. 고생하시는 분들이 많다"고 했다. 그간 이정효 감독 전술의 핵심적인 역할을 수행하던 정호연이기에 중원에 생긴 공백이 우려가 클 수밖에 없다. 하지만 팀을 떠나기 전 정호연의 생각은 달랐다.

정호연은 "내가 생각하기에 구조 속에서 선수의 활약이 있다고 본다"며 "감독님이 구조를 만들고, 그 구조 안에서 주어진 역할에 최선을 다하면 누가 들어오든 축구는 일관되게 유지된다고 본다. 내가 없다고 해서, 누군가 없다고 해서 경기력이 달라질 팀이 아니다. (박)현빈이도, (김)민우도, (김)성주도 있다. (고)승범이형도 복귀하기에 좋은 선수들이 많다. 더 좋은 경기력으로 결과를 가져올 것이라다"고 했다.

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이런 구조의 유지를 위해 자신의 역할에 몰두하는 것을 가장 중요시여겼던 정호연이다. 그는 성남전에서도 "하프타임부터 서로 말을 많이 하면서 집중하자고 했다. 선수들이 인지했기에 후반에도 일관적인 경기력을 보여주려고 노력했고 좋은 결과를 가져왔다"고 했다. 스스로의 강점으로 "말을 열심히 잘 듣는 선수"라고 꼽은 정호연은 이정효 감독 밑에서 솔선수범의 자세도 빼놓지 않았다. 그는 팀 내 좋은 영향을 끼친다는 이 감독의 평가에 "열심히 하는 것 때문이 아닐까. 먼저 말하기보다는 행동으로 하려고 한다. 그런 부분을 감독님이 보시기에 좋은 모습이지 않았을까"라고 했다.

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광주와 미네소타 유나이티드, 다시 수원삼성까지 이어지는 여정에서 대표팀 또한 정호연에게 꿈이 아닐 수 없다. 그 목표를 위해서도 정진하겠다는 의지를 보였다. 그는 "항상 꿈꾸는 곳이다. K리그1에도 좋은 선수들이 많다. 내가 있는 위치에서 그저 내 역할에 최선 다해야 한다. 통제할 수 없는 것들은 내려놓고 지금 할 수 있는 걸 해야 한다. 팀이 좋은 순위에 있으면 선수들도 주목받을 수밖에 없다. 광주 시절도 그랬다. 팀이 높은 위치에 있으면 수원이란 팀과 선수들에게 자연스레 관심을 받을 수 있기에 나뿐 아니라 더 많은 선수들이 대표팀에 다녀갈 수 있을 거라고 본다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com