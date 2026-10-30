[오피셜]'퇴장 판정에 아무런 문제 없다' FA 독립위원회, 아스널의 다우먼 퇴장 항소 기각..'상대 선수를 발로 찬 다우먼, 3경기 출전 정지 중징계'

Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Fleetwood Town v Arsenal - Highbury Stadium, Fleetwood, Britain - October 27, 2026 Arsenal's Max Dowman shoots at goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Fleetwood Town v Arsenal - Highbury Stadium, Fleetwood, Britain - October 27, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta during an interview after the match REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

아스널의 항소는 기각됐다 캡처=FA 스포커스퍼슨 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 아스널의 항소는 받아들여지지 않았다.

아스널이 4부 리그 팀인 플리트우드에 당한 충격적인 카라바오컵(리그컵) 패배 경기에서 나온 맥스 다우먼의 퇴장에 대해 항소했지만, 독립위원회는 항소를 기각했다. 아스널은 28일(한국시각) 플리트우트와 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 져 탈락했다.

다우먼은 이 경기 후반 40분, 상대 해리슨 닐의 강한 태클이 들어온 후 분을 참지 못하고 상대를 발로 차 퇴장당했다. 아스널은 이에 불복해 항소했고, 잉글랜드축구협회는 독립위원회가 다우먼에 대한 부당한 퇴장 판정과 과도한 징계 주장을 모두 기각했다고 발표했다.

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이로써 만 16세의 다우먼은 오는 주말 열리는 리버풀과의 프리미어리그 원정 경기를 시작으로 폭력적인 행위에 따른 3경기 출전 정지 징계를 받아들여야 한다.

Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Fleetwood Town v Arsenal - Highbury Stadium, Fleetwood, Britain - October 27, 2026 Arsenal's Max Dowman has his shot saved by Fleetwood Town's Jay Lynch REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

아스널은 이번 패배로 리그컵 대회를 조기에 마쳤다. 우승 기회를 하나 날려버렸다. 미켈 아르테타 감독은 플리트우드에 패한 후 라커룸에서 아스널 선수들의 경기력과 결과를 강하게 질타했다.

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아스널은 이번 시즌 프리미어리그에서 맨체스터 시티에 이어 리그 2위를 달리고 있다. 맨시티와 아스널은 승점 21점으로 동률이지만 맨시티가 골득실 차에서 앞서 있다.

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반면 플리트우드는 EPL 강팀들을 상대로 리그컵에서 새로운 도전을 이어가게 됐다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com