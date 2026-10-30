'미쳤다, 득점력은 GOAT 인정' 67번째 해트트릭 대폭발! 호날두 대망의 1000골까지 15골 남았다, 알 콜루드전 전반 2골 노골 처리→후반 15분 동안 '퍼펙트' 3골 완성

통산 985골을 터트린 호날두 캡처=알 나스르 SNS

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Kholood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - October 29, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal with Angelo REUTERS/Stringer

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[스포츠조선 노주환 기자]포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 해트트릭을 기록했다. 오른발→왼발→헤더 순으로 '퍼펙트' 해트트릭이다. 그는 전반에 터트린 2골이 노골 처리됐지만 후반에 3골을 몰아치는 집중력을 보였다. 호날두는 통산 985골을 기록하면 대망의 1000호골까지 15골을 남겨두고 있다.

호날두를 앞세운 알 나스르가 30일(한국시각) 사우디아라비아 리야드 킹 사우디 유니버시티 스타디움에서 벌어진 알 콜루드와의 2026~2027시즌 사우디 프로페셔널리그 12라운드 홈 경기서 5대3 승리했다.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Kholood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - October 29, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Stringer

호날두는 후반 15분 동안 3골을 몰아쳤다. 후반 21분부터 36분 사이에 해트트릭을 완성했다. 개인 통산 67번째 해트트릭이다. 알 나스르는 불안한 수비에도 공격수들의 뛰어난 개인기로 승리했다. 주앙 펠릭스는 4도움을 기록했다.

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전반에만 총 4골이 터졌다. 호날두가 경기 시작 10분 만에 상대 골망을 흔들었지만 VAR(비디오판독) 이후 노골 처리됐다. 호날두는 전반에 한 차례 더 득점했지만 골로 인정되지 않았다. 선제골은 전반 16분 알 콜루드가 가져갔다. 줄리앙 도밍게스가 터트렸다. 알 나스르는 바로 반격했다. 안젤루 가브리엘이 전반 24분 동점골(1-1)을 뽑았고, 14분 후 사디오 마네가 두번째 골로 리드를 잡았다. 하지만 알 나스르는 하프타임 직전 집중력 저하로 앙투안 에솜바에게 동점골(2-2)을 허용했다.

통산 985골을 터트린 후 경기 MVP에 뽑힌 호날두 캡처=알 나스르 SNS

호날두는 후반전을 독무대로 만들었다. 2-2로 팽팽한 후반 21분, 호날두는 포르투갈 국가대표 동료 주앙 펠릭스의 도움을 받아 오른발로 자신의 첫번째 골을 터트렸다. 기세가 오른 호날두는 6분 후 다시 펠릭스의 도움을 받아 왼발로 두번째골을 뽑았다. 호날두는 후반 36분, 사디오 마네의 크로스를 헤더골로 연결해 해트트릭을 완성했다. 알 콜루드는 후반 추가시간 도밍게스의 페널티킥 한골을 더 만회하는 데 그쳤다.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Kholood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - October 29, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo during the warm up before the match REUTERS/Stringer

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승점 3점을 추가한 알 나스르는 승점 28점으로 한 경기를 더한 알 카드시아(승점 28)과 동률을 이뤘지만 골득실 차에서 밀려 리그 2위를 달렸다.

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호날두는 이번 시즌 리그 7골을 기록 중이다. 득점 선두는 12골의 아이반 토니(알 아흘리)다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com