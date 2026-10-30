'그는 보살이었다' 공개 저격당한 맨유 캐릭 감독, 브루노 페르난데스 지지 선언→오는 첼시전 '주장' 유지.."맨유 위해 헌신, 앞으로도 똑같이 할 것"

epa13216955 Manchester United manager Michael Carrick (L) speaks to Bruno Fernandes of Manchester United (R) during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Manchester United's English head coach Michael Carrick applauds at the end of the English Premier League football match between Manchester United and Ipswich Town at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]"브루노(페르난데스)는 맨유를 위해 헌신하고 있다. 우리는 앞으로 나아갈 것이다."

경질 압박을 받고 있는 맨체스터 유나이티드 마이클 캐릭 감독이 자신의 전술을 비판한 주장 브루노 페르난데스에 대해 지지 의사를 밝혔다. 직전 본머스전을 시즌 첫 결장한 페르난데스는 오는 주말 첼시와의 리그 원정 경기에 다시 선발 라인업에 복귀할 가능성이 높다. 주장 완장도 다시 찰 게 확실하다.

캐릭 감독은 30일(한국시각) 주말 경기를 앞두고 가진 사전 기자회견에서 페르난데스의 입지에 대한 질문에 "(본머스전 교체 명단에 올린 건)경기를 위한 결정이었다. 그게 전부다. 브루노는 이 축구단에 완전히 헌신하고 있다. 그는 오랫동안 수많은 경기에서 팀을 매우 잘 이끌어온 선수이며, 앞으로도 계속 그렇게 할 것"이라며 "나는 그 부분에 대해 아무런 문제가 없고, 우리는 앞으로 나아갈 것이다. 이제 주말 경기를 기대하고 있다"고 말했다. 페르난데스는 최근 코모와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기서 1대4로 대패한 후 캐릭 감독의 전술에 대해 공개 비판했다. 그후 지난 주말 본머스전에서 처음 교체 명단에 이름을 올렸고, 결국 결장했다. 맨유는 홈에서 본머스에 0대3 완패했다. 맨유는 이번 시즌 리그 8경기에서 1승4무3패 승점 3점으로 리그 16위로 추락했다. 최근 8경기에선 3무5패로 승리가 없다.

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Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

캐릭 감독은 올드 트래퍼드에서의 자신의 미래에 대해 "어떠한 보장도 필요 없다"면서 "나의 일을 하기 위해 이곳에 있다"고 말했다. 또 그는 참담한 팀 성적에 대한 비판이 거세지고 있음에도 불구하고, 여전히 감독직을 유지하고 있는 것에 대해 전혀 놀랍지 않다고 말했다.

캐릭 감독은 이번 주에 해임될 것이라는 전망이 지배적이었지만, 맨유 구단 수뇌부의 지지 표명 속에 감독직을 유지했다. 그는 "나는 팀을 위해 최선을 다하기 위해 이곳에 있으며, 우리 팀을 더 발전시키고 상황을 개선하고 싶은 마음이 간절하다. 그렇기 때문에 (감독직을 유지하고 있는 게) 놀랍지 않다"고 말했다.

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캐릭 감독은 맨유의 구단주나 제이슨 윌콕스 디렉터의 공개적인 지지가 필요하지 않다는 점도 말했다. 그는 "그 누구의 보장도 필요하지 않다. 나는 이 자리를 잘 이해하고 있으며, 이 역할과 책임감, 그리고 여기에 따라오는 모든 것을 잘 알고 있다"고 말했다.

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캐릭 감독은 본머스전 패배 후 그라운드를 빠져나가는 동안 홈팬들의 따뜻한 박수를 받았다. 하지만 잠시 후 선수들에게는 야유가 쏟아졌고, 서포터들은 맨유의 부진한 경기력에 대한 책임이 누구에게 있는지 명확히 보여주었다고 AFP통신은 전했다.

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캐릭 감독은 루벤 아모림 감독 체제에서 어려움을 겪던 맨유를 감독 대행으로 지휘봉을 잡고 반등시켜 프리미어리그 3위로 2025~2026시즌을 마쳤다. 3년 만에 유럽챔피언스리그에 복귀시킨 후, 지난 5월에 2년 정식 감독 계약을 했다.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United players receive instructions from manager Michael Carrick Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

캐릭 감독은 많은 비판을 받고 있는 선수들 역시 팬들만큼이나 부진한 결과에 심적으로 아파하고 있다고 말했다. 그는 "선수들은 굶주려 있다. 우리가 승리하지 못했기 때문에 고통스러워하고 있다. 하지만 더 잘하고자 하는 치열함과 날카로움, 그리고 열망이 있다"고 했다.

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맨유는 오는 31일 오후 9시30분(한국시각) 영국 런던 스탬포드 브릿지에서 첼시와 리그 원정 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com