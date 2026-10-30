'충격, 승부조작 의심 또 터졌다' 3년 전 스웨덴 명문 클럽 AIK선수 3명, 고의 패배 혐의→경찰 조사 중..국가대표도 1명 포함

캡처=스웨덴 매체 익스프레센 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적인 보도가 나왔다. 3년전, 스웨덴 프로축구에서 승부조작으로 의심할 경기가 있었다고 현지 매체들이 보도했다. 승부조작 혐의를 받고 있는 선수 중에는 국가대표 출신도 있는 것으로 알려졌다.

스웨덴의 복수 매체들은 전직 AIK 선수 3명이 2023년 알스벤스칸(스웨덴 1부 리그) 경기와 관련해 승부조작 혐의를 받고 있다고 30일(한국시각)보도했다. 스웨덴 매체 익스프레센에 따르면 AIK 선수 3명은 2023년에 열린 한 경기에서 고의 패배를 시도한 혐의를 받고 있다. 실제 AIK는 해당 경기에서 패했다. 또 다른 매체 SVT스포츠는 혐의를 받는 선수 중 한 명이 전직 스웨덴 국가대표 출신인 것으로 알려졌다고 전했다.

2023년 당시 전·현직 스웨덴 국가대표 선수 여럿이 AIK에서 뛰었다. 이들 중에는 미카엘 루스티그, 세바스티안 라르손, 존 귀데티, 지미 두르마즈, 나빌 바후이, 안톤 살레트로스, 알렉산데르 밀로세비치, 소티리오스 파파기안노풀로스, 그리고 크리스토페르 노르드펠트 등이 포함돼 있다.

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그런데 매체들은 어떤 선수가 연루되어 있는지는 명시하지 않았다. SVT스포츠는 해당 선수들로부터 입장을 들으려 시도했지만 그 선수는 더 이상의 구체적인 언급을 거부했다고 전했다. 돌아온 답변은 '노 코멘트'였다.

경찰은 이 사건에 대한 수사를 계속 이어가고 있다고 한다. 수사 책임자인 안드레아스 모란데르는 SVT스포츠에 선수 3명과 관련된 사건이 진행 중임을 확인해주었다. 모란데르는 "현재 수사가 진행 중이며, 증거를 수집하고 이를 검토하고 있다"고 밝혔다.

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AIK는 이번 시즌 리그 8위를 달리고 있다. AIK는 스웨덴 스톡홀름을 연고로 하는 1891년 창단된 역사 깊은 명문 축구 클럽이다. 스웨덴 최상위 리그인 알스벤스칸 소속으로 리그 및 컵 대회 우승컵을 들어 올린 전통의 강호다. 열정적인 팬덤과 치열한 더비 매치로 유명하다. 스웨덴 리그에서 인기 있는 구단 중 하나다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com