'악동, 또 사고친거야' '임대생' 잭 그릴리시, 에버턴 리그컵 출전 엔트리 제외.. 그 이유는 '구단 징계 규정 위반'

Soccer Football - Premier League - Hull City v Everton - MKM Stadium, Hull, Britain - October 11, 2026 Everton's Jack Grealish during the warm up before the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 축구 스타 잭 그릴리시(에버턴)가 '구단 징계 규정 위반'으로 인해 카라바오컵(리그컵) 뉴캐슬전 출전 엔트리에서 제외됐다고 영국 매체 BBC가 30일 보도했다.

에버턴 구단은 더 이상의 구체적인 세부 사항을 공개하지 않았지만, 팀 훈련 무단 결석에서 비롯된 것으로 알려졌다. 그런데 매체 사커웨이는 그릴리시의 결장 이유를 '질병'이라고 달았다.

그릴리시가 빠진 에버턴은 30일(한국시각) 영국 리버풀 홈에서 벌어진 뉴캐슬 유나이티드와의 2026~2027시즌 리그컵 경기서 3대1 승리를 거두며 아스널을 잡는 이변의 주인공 플리트우드(4부)와 8강전 대진을 확정했다.

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Soccer Football - Premier League - Hull City v Everton - MKM Stadium, Hull, Britain - October 11, 2026 Everton's Jack Grealish reacts with Hull City manager Sergej Jakirovic after the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

잉글랜드 국가대표까지 지낸 만 31세 그릴리시는 맨체스터 시티에서 에버턴으로 임대된 상태다. 그는 지난 2025~2026시즌에도 비슷한 형태로 에버턴에서 상당 기간을 보내며 20경기에 출전 2골 6도움을 기록했다. 지난 1월에는 발 부상으로 조기 시즌 아웃됐다.

맨시티로 복귀해 프리시즌을 함께 한 그릴리시는 지난 8월 런던 웸블리에서 열린 아스널과의 커뮤니티 실드(맨시티 0대3 패)에선 교체로 출전하기도 했다. 그는 여름 이적시장이 닫히기 직전, 다시 에버턴으로 임대됐다. 그는 이번 시즌 프리미어리그 5경기에 출전했다. 공격 포인트는 아직 없다.

Soccer Football - Premier League - Hull City v Everton - MKM Stadium, Hull, Britain - October 11, 2026 Everton's Jack Grealish during the warm up before the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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애스턴 빌라 유스 출신인 그릴리시는 2021년 여름, 맨시티로 이적했다. 당시 이적료는 1억1175만유로로 역대급 액수였다. 그는 맨시티가 2023년 역사적인 첫 '트레블'을 달성할 때 주역이었다. 하지만 이후 그는 부진했고, 맨시티에서 주전 자리를 잃었다.

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그릴리시는 자유분방한 기행으로 악동 이미지가 매우 강하다. 사생활 이슈와 훈련 무단 결석 등으로 자주 구설수에 올랐다. 과도한 파티와 음주 등으로 '사고뭉치 스타'로 뉴스 헤드라인을 장식하고 있다. 빼어난 기량이 이런 기행들로 빛이 덜 나고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com