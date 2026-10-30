"마음에 안 들어!" 韓 국가대표 황희찬 불미스러운 상황 연루…스태프 밀치며 논란 야기→샬케 감독 분노 폭발

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04's Hwang Hee-chan and Edin Dzeko react after Dynamo Dresden's Patrice Covic scored their first goal REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04 coach Miron Muslic and Adil Aouchiche look dejected after the match REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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[스포츠조선 김가을 기자]황희찬(샬케 04)의 상황이 심상치 않다.

오스트리아의 '라올라1'은 29일(이하 한국시각) '황희찬과 구단 스태프 사이에 벌어진 사건이 논란을 야기하고 있다. 성적 부진에 더해 선수단 규율 위반 행위가 논란을 빚고 있다. 미론 무슬리치 샬케 감독이 이에 대해 입장을 밝혔다'고 보도했다.

샬케는 29일 독일 드레스덴의 루돌프 하르비히 슈타디온에서 열린 디나모 드레스덴(2부)과의 2026~2027시즌 DFB-포칼 2라운드 대결에서 0대2로 패했다. 이날 패배로 샬케는 대회를 일찌감치 마감했다.

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상황이 좋지 않다. 샬케는 2026~2027시즌 독일 분데스리가 개막 7경기에서 1승3무3패(승점 6)를 기록하는 데 그쳤다. 16위에 머물러 있다. 올 시즌 리그 유일한 승리는 지난 9월 12일 우니온 베를린(3대1 승)과의 경기였다.

Soccer Football - International friendly - South Korea v Uruguay - Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea - September 28, 2026 Uruguay's Guillermo Varela in action with South Korea's Hwang Hee-chan REUTERS/Kim Soo-Hyeon

이런 상황에서 황희찬의 행동이 문제 되고 있다. 그는 디나모 드레스덴과의 경기에 선발로 출격했다. 5-3-2 포메이션의 투톱으로 그라운드를 밟았다. 전반 40분 문제가 발생했다. 황희찬이 상대 수비수와의 경합 과정에서 얼굴을 부상했다. 그는 쉽게 일어나지 못했고, 결국 의료진이 투입됐다. 황희찬은 좋지 않은 표정으로 경기장 밖으로 나왔는데, 재투입 과정에서 대기심 및 의료진과 충돌하는 모습이 포착됐다. 대기심을 가볍게 밀쳤던 황희찬은 이를 막으려던 팀 의료진마저 두 손으로 밀었다.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Dynamo Dresden v Schalke 04 - Rudolf Harbig Stadion, Dresden, Germany - October 28, 2026 Schalke 04 coach Miron Muslic looks dejected after the match REUTERS/Annegret Hilse DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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무슬리치 감독은 "마음에 들지 않았다. 나중에 이 문제에 대해 논의할 것"이라고 말했다.

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'라올라1'은 '황희찬은 불미스러운 상황에 연루됐다. 무슬리치 감독은 단호하게 말했다. 그는 올 시즌을 앞두고 샬케에 합류했다. 이적 뒤 아직 첫 골을 기록하지 못했다. 황희찬의 상황은 현재 샬케 공격진이 겪고 있는 어려움을 상징적으로 보여준다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com