韓 축구 에이스 이강인 진짜 대단하다, 엄청난 선수 후계자…앙투안 그리에즈만, 12경기 연속 공격포인트→MLS 무대 평정

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in REUTERS/Albert Gea

TORONTO, CANADA - OCTOBER 14: Martin Ojeda #10 of the Orlando City SC celebrates a goal with Antoine Griezmann #7 against the Toronto FC during the first half in their MLS match at BMO Field on October 14, 2026 in Toronto, Canada. Mark Blinch/Getty Images/AFP (Photo by MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 그야말로 '레전드'의 빈자리를 채우고 있다. 앙투안 그리에즈만(올랜도 시티)이 엄청난 속도로 미국 무대를 평정하고 있다.

올랜도 시티는 29일(이하 한국시각) 미국 일리노이주 시카고의 솔저 필드에서 열린 시카고 파이어와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 2대2로 비겼다.

이날 선발 출전한 그리에즈만은 혼자 1골-1도움을 더했다. 그리에즈만은 올 시즌 리그 16경기에서 벌써 14득점-8도움을 폭발했다. 그는 MLS 역사상 두 번째로 빠르게 공격포인트 '20' 고지에 올랐다. 또한, 이날 정규리그 12경기 연속 공격포인트를 완성했다.

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TORONTO, CANADA - OCTOBER 14: Antoine Griezmann #7 of the Orlando City SC exchanges words with Matheus Pereira #3 of the Toronto FC during the first half in their MLS match at BMO Field on October 14, 2026 in Toronto, Canada. Mark Blinch/Getty Images/AFP (Photo by MARK BLINCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

MLS는 '그리에즈만이 올랜도 시티에서 또 한번 자신의 진가를 발휘했다. 프랑스 국가대표로 월드컵 우승을 경험한 전설적인 선수는 시카고 파이어를 상대로 환상적인 골을 터뜨렸다. 또 다른 골을 어시스트했다. 그 결과 올랜도 시티는 5경기 무패를 달리며 플레이오프(PO) 진출을 눈앞에 뒀다'고 전했다.

특히 그리에즈만의 득점 장면을 두고 '하이라이트다. 아름다운 곡선으로 골망을 흔들었다. 이주의 골 후보로 손색이 없다. 그리에즈만은 5경기 연속 득점이라는 기록을 작성했다'고 극찬했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee reacts during the Spanish league football match between Deportivo Alaves and Club Atletico de Madrid at Mendizorroza Stadium in Vitoria on October 10, 2026. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

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그리에즈만은 올 여름 이적 시장을 통해 아틀레티코 마드리드(스페인)를 떠나 올랜도 시티에 합류했다. 그는 압도적이면서도 꾸준한 경기력을 선보이고 있다. 그가 득점한 경기에서 팀은 단 한번도 패하지 않았다.

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한편, 아틀레티코 마드리드는 그리에즈만의 빈자리를 채우기 위해 이강인을 영입했다. 이강인은 그리에즈만이 달던 등번호 '7'을 물려받았다. 이강인은 올 시즌 스페인 프리메라리가 10경기에서 2골-1도움을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com