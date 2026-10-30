[오피셜]김은중호 '베일' 벗는다…'연령별 강자' 멕시코와 11월 두 차례 격돌→천안종합운동장서 홈 팬 앞 '첫 선'

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]김은중호가 '베일'을 벗는다.

2028년 LA올림픽을 준비하는 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀이 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 친선경기를 치른다. 11월 14일 오후 4시 천안의 코리아풋볼파크에서 멕시코와 비공개로 1차전을 치른다. 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 '하나은행 초청 U-21 축구국가대표팀 친선경기'로 2차전을 갖는다. 이는 김은중 감독 부임 후 국내 팬들 앞에서 치르는 첫 경기다. 소집 명단은 11월 2일 발표 예정이다.

올림픽 대표팀은 11월 9일 코리아풋볼파크에 소집돼 훈련을 시작한다. 이번 소집은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 11월 A매치 기간을 활용해 진행한다. 지난 5월 김은중 감독 부임 이후 6월 첫 국내 소집, 8월 대학생 선수 소집과 10월 호주 원정에 이은 네 번째 소집이다. 김은중호는 지난 10월 호주 고스포드에서 열린 호주 U-21 대표팀과의 원정 2연전에서 1승1무를 기록했다.

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이번에 격돌할 멕시코는 북중미를 대표하는 축구 강국이다. 특히 연령별 대표팀에서 꾸준히 경쟁력을 발휘했다. 2012년 런던올림픽 금메달, 2020년 도쿄올림픽 동메달 등을 거머쥐었다. 한국은 2021년 열린 도쿄올림픽 8강에서 멕시코에 패했다. 김은중 감독은 당시 코치로 대표팀에 함께했다.

한편, 17일 경기 입장권은 온라인 예매 없이 경기 당일 오후 3시부터 천안종합운동장 현장 매표소에서 구매할 수 있다. 판매 구역은 동측과 서측 관중석이다. 전 좌석 비지정석으로 가격은 1만원이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com