韓 축구 거스를 수 없는 대세! 스페인 건너간 모레노 감독, 핵심은 결국 '에이스' 이강인 활용

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

발언하는 모레노 축구대표팀 감독 (천안=연합뉴스) 이지은 기자 = 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.10.29 jieunlee@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]거스를 수 없는 흐름이다. 에이스는 역시 이강인(아틀레티코 마드리드)이다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 카타르 도하에서 사우디아라비아(11월 13일)-카타르(17일)와 두 차례 친선경기를 치른다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 예정인 2027년 아시안컵을 대비하기 위함이다.

모레노 감독은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 2연전에 나설 26명의 명단을 발표했다. 이례적으로 빠른 발표였다. 그동안 통상적으로 A매치 소집 일주일 전에 명단을 발표했다. 이번엔 그보다 나흘 정도 빠르게 공개했다.

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이유가 있다. 모레노 감독은 "(명단 발표 뒤) 출국해 아틀레티코 마드리드 경기, 아틀레티코 마드리드-바이에른 뮌헨의 경기를 관전한 뒤 포르투갈로 이동할 예정이다. 그곳에서 포르투-나폴리 경기를 직접 볼 계획"이라고 말했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

핵심은 이강인이다. 예정대로라면 모레노 감독은 이강인의 경기만 두 차례 볼 수 있다.

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모레노 감독은 "이강인이 대표팀에서 최고의 퍼포먼스를 보여주길 바란다. 현재 소속팀에서 윙어와 미드필더 등 다양한 포지션을 소화하고 있다. 코칭스태프의 과제는 이강인이 어느 위치에서 어떤 역할을 맡았을 때 최고의 모습을 보여줄 수 있는지 찾아내 돕는 것"이라고 말했다.

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그는 "4-4-2 포메이션은 경기 시작 휘슬이 울리기 전까지의 형태일 뿐이다. 경기 중에는 많은 변수가 생기며, 지난 경기에서도 스리백으로 변형을 했다. 상대 전술과 게임 플랜에 맞춰 승리에 가까워질 수 있다면 어떤 전술적 변화든 가동할 것"이라고 덧붙였다.

질문 답하는 모레노 감독 (천안=연합뉴스) 이지은 기자 = 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.29 jieunlee@yna.co.kr(끝)

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이강인은 올 시즌 스페인 프리메라리가 10경기에서 2골-1도움을 기록하며 팀의 핵심으로 활약 중이다. 경기 최우수 선수(MOM)로 두 차례나 뽑혔다. 모레노 감독은 부임 직후 이강인을 향해 "즐겁게 축구하면서 플레이를 즐길 수 있게 해주고 싶다"고 약속했다. 그러나 예상과 달랐다. 이강인은 9~10월 A매치에서 소속팀에서 보여주던 번뜩이던 움직임을 좀처럼 펼치지 못했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com