케인 발롱도르 수상했는데 이별 준비! 뮌헨의 ST 후계자 찾기 계속…'모나코 신성' 내년 겨울 영입 준비 박차

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[스포츠조선 강우진 기자]발롱도르를 수상한 해리 케인이지만, 바이에른 뮌헨은 그의 후계자를 찾는 작업을 진행하고 있다. 일시적으로 로테이션 자원을 강화하고, 장기적으로 케인을 대체할 스트라이커를 찾겠다는 것이다.

스페인 매체 '피차헤스'는 30일(한국시각) '뮌헨은 해리 케인의 후계자를 주시하고 있다'며 '뱅상 콤파니 감독이 이끄는 뮌헨은 공격진의 로테이션을 강화하고자 한다'고 보도했다.

뮌헨은 케인의 후계자를 주시하고 있다. 겨울 이적시장에서 영입을 목표로 AS 모나코 소속 공격수 파리스 브루너(20세)를 면밀하게 관찰하고 있다고 한다. 뮌헨의 가장 큰 영입 목표는 케인의 명성을 이을 선수를 영입하는 것이다. 새롭게 영입할 선수는 케인의 체력 부담을 덜어주는 막중한 임무를 부여받는다.

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앞서 독일 매체들은 뮌헨의 스포츠 디렉터진이 브루너를 중장기적으로 해리 케인의 후계자로 육성하는 방안을 검토하고 있다고 전했다. 현재 브루너의 시장 가치는 1500만유로(약 221억원) 수준이다. 뮌헨은 재정 압박에 직면한 모나코의 상황을 활용해 영입을 추진하려는 것으로 보인다. 브루너는 2026~2027시즌 공식전 10경기에서 8골 1도움을 기록하고 있다. 독일 U-21 대표팀 소속으로도 3경기에 출전해 2골을 기록했다.

매체는 '뮌헨의 기술진은 브루너가 전형적인 중앙 공격수 역할을 수행할 수 있다는 점과 공격진의 양쪽 측면으로 이동할 수 있는 전술적 능력을 높이 평가하고 있다'고 설명했다.

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브루너는 2024년 8월 모나코에 합류했으며, 구단과 체결한 계약은 2028년 7월 1일까지 유효하다. 모나코는 지난여름 이적시장에서 이적료 관련 재정적 의무를 이행하지 못하면서 압박을 받고 있다. 이러한 상황은 시즌 도중인 내년 겨울 이적시장에서 선수를 조기에 매각할 가능성을 높이고 있다. 뮌헨뿐만 아니라 아스널, FC 바르셀로나, 파리생제르망(PSG)도 브루너의 경기력을 분석 중인 것으로 알려졌다. 첼시와 토트넘 홋스퍼의 스카우트들 역시 브루너의 최근 리그 경기를 직접 관전한 것으로 전해졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com