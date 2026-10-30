[오피셜]'아뿔사, 1월 아시안컵도 어렵다' 한국 대표팀 수비 핵 김태현, 정강이뼈 골절 진단..소속 클럽 가시마 발표 "완치 기간 아직 몰라"

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 후반 김민재 자리에 투입된 김태현. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구대표팀 수비수 김태현(가시마)이 골절 부상으로 팀 전력에서 제외됐다. 11월 대표팀 엔트리에 포함되지 않은 것도 부상 때문이었다.

소속 클럽 J리그1 가시마 구단은 29일 구단 공식 채널을 통해 김태현의 부상 소식을 전했다. 부상 부위는 우측 경골 근위단으로 골절로 드러났다. 경골 근위단은 정강이뼈의 위쪽 끝부분으로 무릎 관절과 맞닿는 부위다. 그 부위에 금이 가거나 부러진 상태다. 구단은 김태현이 완치까지 얼마나 걸릴 지에 대해 알리지 않았다.

의료계에선 골절 정도에 따라 차이가 있지만 뼈가 붙는데 대개 3~4개월 소요될 것으로 보고 운동 기능을 회복하는데 더 많은 시간이 필요하다고 전망한다. 최소 6개월 이상의 재활 치료가 필요하다는 의견이 많다. 따라서 김태현은 내년 1월초 개막하는 아시안컵에 대표팀에 차출되는 것도 쉽지 않은 상황으로 판단된다.

Advertisement

기자회견 갖는 김태현 (천안=연합뉴스) 김인철 기자 = 한국 축구대표팀 김태현이 우즈베키스탄과의 경기를 하루 앞두고 5일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 기자회견을 하고 있다. 2026.10.5 yatoya@yna.co.kr

김태현은 지난 24일 가시와 레이솔과의 경기(2대3 패)에서 다쳤다. 후반 추가시간 상대 선수와 경합한 후 그라운드에 쓰러졌다. 그는 플레이를 지속하기 어려웠고, 그라운드를 떠났다. 이후 병원에서 진단 결과, 경골 근위단 골절이라는 의료적 소견을 받았다.

김태현은 이번 시즌 리그 7경기에 출전하는 등 팀의 중요한 전력이다. 가시마 팬들은 김태현의 부상 소식에 "엄청난 타격이다" "쇼크" 등의 반응을 보였다고 일본 매체 사커다이제스트웹은 전했다.

Advertisement

김태현은 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독의 첫 차출 엔트리에 포함된 바 있다. 당시 A매치 4경기에 모두 출전했다. 29일 발표된 2기 11월 A대표팀 명단에서 빠졌다.

Advertisement

2000년생인 김태현은 통진고 출신으로 울산 HD, 대전하나시티즌, 서울 이랜드를 거쳐 베갈타 센다이, 사간 도스에 이어 2025년 1월부터 가시마 유니폼을 입고 있다. 계약은 2027년 6월까지다. 그의 현재 시장가치는 120만유로다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com