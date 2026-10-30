[오피셜]'팬투표는 지구에선 누구도 그를 이길 수 없다' 메시를 제치고 '역대 최고의 발롱도르' 수상한 호날두.."축구는 팬들의 것" 경축 감사 메시지 올렸다

2008년 발롱도르 수상 당시 호날두 캡처=크리스티아누 호날두 SNS

역대 최고의 발롱도르 팬투표 결과 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"축구는 팬들의 것입니다."

포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 전 세계 팬 투표에서 오랜 라이벌인 아르헨티나 출신 리오넬 메시를 제치고 '역대 최고의 발롱도르(Ballon d'Or of All Time)' 수상자로 선정된 후 전 세계 팬들에게 감사를 표했다.

그는 30일 자신의 SNS를 통해 "축구는 팬들의 것입니다. 전 세계 모든 팬분들께 감사드립니다. 역대 최고의 발롱도르는 여러분의 것이기도 합니다"라고 말했다.

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호날두는 매년 최고의 축구 선수에게 돌아가는 발롱도르상의 70주년을 기념하는 행사의 일환으로 실시한 팬 투표에서 상징적인 영예를 안았다. 발롱도르 5회 수상자인 호날두는 메시를 포함해 역대 최고의 선수들과의 경쟁에서 이겼다. 팬투표가 끝난 후 메시와 호날두만이 톱10 안에 들었으며, 호날두의 2008년이 메시의 FC바르셀로나에서의 2012년을 제쳤다. 전 세계 축구팬들의 기억에는 프리미어리그와 유럽챔피언스리그를 제패했던 호날두의 2008년 맨체스터 유나이티드에서의 시즌이 역대 최고의 발롱도르 수상 퍼포먼스로 남아 있는 것이다.

현재 알 나스르의 호날두 캡처=크리스티아누 호날두 SNS

호날두는 2008년 EPL 맨유 소속으로 모든 대회에서 총 42골을 넣었으며, 프리미어리그에서 31골을 넣어 득점왕을 차지했다. 당시 23세의 나이에 발롱도르를 들어 올렸다. 2007~2008시즌 이후 그는 올드 트래포드를 떠나 스페인 거함 레알 마드리드로 이적해 9년을 보내며 유럽챔피언스리그에서 총 4번 우승했고, 역대 최고 중 한 명으로 자리매김했다.

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레알 마드리드의 아이콘 알프레도 디 스테파노와 브라질의 전설 호나우두와 요한 크루이프, 미셸 플라티니, 마르코 판 바스텐, 칼하인츠 루메니게, 케빈 키건, 프란츠 베켄바워 등도 톱32에 포함됐다.

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호날두는 최고로 강력한 팬을 확보한 빅스타다. 그의 인스타그램 팔로워는 6.7억명이다. 전세계 최다 팔로워다. 메시는 5.1억명으로 호날두에 비해 약 1.6억명이 적다. 따라서 팬투표를 하면 유리한 쪽은 호날두다.

통산 985골을 터트린 호날두 캡처=알 나스르 SNS

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한편, 호날두는 30일 사우디아라비아 홈에서 벌어진 정규리그 알 콜루드전에서 후반 15분 동안 '오른발-왼발-머리'로 '퍼펙트' 해트트릭을 기록하며 알 나스르의 5대3 승리를 이끌었다. 이번 개인 67번째 해트트릭으로 호날두는 개인 통산 985골에 도달했다. 대망의 1000호골에 15개만을 남겨두고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com