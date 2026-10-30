韓 축구 초대형 호재! '괴물 수비수' 김민재, UCL 무대서 직접 지켜봤다…아스널→토트넘 영입 경쟁 심화

TOPSHOT - Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Arsenal FC in Munich, southern Germany on October 21, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

(261018) -- MUNICH, Oct. 18, 2026 (Xinhua) -- Kim Min-Jae (R) of Bayern Munich vies with Rocco Reitz of RB Leipzig during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, Oct. 17, 2026. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)를 향한 관심이 그치지 않고 있다.

토트넘의 소식을 주로 전하는 '스퍼스웹'은 30일(이하 한국시각) '토트넘은 얀 폴 반 헤케-미키 판 더 펜으로 구성된 중앙 수비 조합이 뛰는 횟수가 늘면서 점차 나아지는 모습을 보이고 있다. 하지만 아직 완전히 신뢰를 주지는 못하고 있다. 토트넘이 내년 1월 겨울 이적 시장에서 김민재 영입을 시도할 수 있다는 얘기가 있다. 이제 그 선수를 둘러싼 영입 경쟁이 더욱 치열해질 전망'이라고 보도했다.

Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae (L) and Leipzig's Dutch midfielder #06 Ezechiel Banzuzi both jump to head the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany, on October 17, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

이 매체는 '토트넘이 최근 김민재 영입을 두고 아스널(잉글랜드)과 경쟁할 수 있다는 보도가 나왔다. 이제 그 가능성이 더욱 높아진 것으로 보인다'고 했다.

Advertisement

'스퍼스웹'은 딘 존스 기자의 보도를 인용해 '아스널이 2026~2027 시즌 카라바오컵에서 탈락했다. 수비진에 대한 우려를 낳았다. 이로 인해 구단이 중앙 수비수를 추가로 영입하려는 의지가 더욱 강해졌다. 아스널은 최근 알리안츠 아레나(바이에른 뮌헨의 홈구장)에서 열린 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서 김민재를 면밀히 관찰했다. 그는 아스널의 영입 후보 명단에 ??포함돼 있다. 바이에른 뮌헨은 김민재를 반드시 팔아야 하는 절박한 상황은 아니다. 하지만 매력적인 제안이 들어온다면 협상 테이블에 앉을 가능성이 있다'고 전했다.

Munich's Harry Kane, right, the men's Ballon d'Or winner, and teammates Min-jae Kim, left, and Aleksandar Pavlovic warm up before the German Cup soccer game between Bayern Munich and 1. FC Magdeburg, Wednesday, Oct. 28, 2026, in Munich, Germany. (Sven Hoppe/dpa via AP) GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

김민재는 토트넘, 아스널 뿐만 아니라 전 세계의 관심을 받고 있다. 독일 현지 언론에 따르면 애스턴 빌라(잉글랜드), AC 밀란(이탈리아) 등도 김민재의 움직임을 주목하는 것으로 알려졌다.

Advertisement

이적 시장에 정통한 피터 오루크 기자는 앞서 "김민재는 몇 년 전부터 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단의 관심을 받아온 선수다. 내년 1월에 어떤 변화가 생길 것이라고는 보지 않는다. 빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독은 김민재를 계속 팀에 남겨두고 싶어할 것이다. 바이에른 뮌헨은 분명 독일 분데스리가와 UCL 우승을 노린다"고 말했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com