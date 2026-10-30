"충격 대반전!" 맨유 대놓고 저격, 리산드로 마르티네스 결국 이적 가능성…'스페인 명문' FC바르셀로나 러브콜

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez (L) vies with Tottenham Hotspur's Italian midfielder #16 Sandro Tonali (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Tottenham Hotspur at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 10, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

epa13295013 Lisandro Martinez of Manchester United is shown a yellow card by Referee Stuart Attwell during the English Premier League match Manchester United against Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 10 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 김가을 기자]리산드로 마르티네스가 결국 맨유(잉글랜드)를 떠날 것으로 보인다. 그는 현재 FC바르셀로나(스페인)의 관심을 받는 것으로 전해진다.

영국 언론 '미러'는 30일(이하 한국시각) '마르티네스는 최근 구단을 향한 격렬한 발언으로 논란을 야기했다. 이제 맨유를 떠날 가능성이 커 보인다. 스페인 명문 FC바르셀로나가 마르티네스에 관심을 보이고 있다'고 보도했다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United's Lisandro Martinez in action with Leeds United's Dominic Calvert-Lewin Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

마르티네스는 지난 14일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에서 0대2로 패한 뒤 분노를 표했다. 마르티네스는 구단과 면담한 뒤 개인 계정을 통해 '구단 수뇌부, 감독과 만났다. 매우 긍정적인 대화였고 직전 경기 뒤 있었던 일에 대해 의견을 나누고 터놓고 얘기할 수 있었다. 내가 열정적인 사람이고 축구를 엄청난 열정으로 대한다는 건 모두가 안다. 패배의 좌절감 때문에 어쩌면 적절하지 않았을 때와 장소에서 내 감정을 표현했고, 이에 대해 사과하고 싶다. 우리 구단은 모두가 하나로 뭉칠 때 최고의 모습을 보인다. 그 순간 내 말이 그런 데 도움이 되지 않았다는 걸 인정한다'고 사과했다.

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epa13301406 Manchester United's Argentine defender Lisandro Martinez (L) challenges for the ball against Atletico de Madrid's Spanish defender Alejandro Grimaldo during the UEFA Champions League soccer match between Atletico Madrid and Manchester United, in Madrid, Spain, 13 October 2026. EPA/JUANJO MARTIN

갈등은 봉합된 듯 보이지만 상황은 그렇지 않다. 마르티네스의 이적 가능성이 제기됐다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 'FC바르셀로나가 수비진 보강을 위한 선택지 중 한 명으로 마르티네스를 고려하고 있다'고 했다.

'미러'는 '마르티네스는 맨유으 이적 시장 행보에 불만을 느끼고 있다. 또한, 올 시즌을 끝으로 맨유와의 계약이 만료된다. 맨유 입장에선 내년 1월이 마르티네스를 매각해 이적료를 챙길 수 있는 마지막 기회'라고 했다.

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마르티네스는 2022년 여름 이적 시장을 통해 아약스(네덜란드)를 떠나 맨유에 합류했다. 맨유 소속으로 총 119경기에 나섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com