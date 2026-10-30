맨유 역대급 날벼락! 캐릭 경질하고, 사실상 '아모림 감독 사령탑 부임'하는 격…"콘테의 스리백 소화할 자원 없어"

후벤 아모림. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드 차기 감독에 대한 무수한 추측이 나오는 가운데 후보 중 하나인 안토니오 콘테에 대해서는 회의적인 시각이 존재한다.

영국 매체 '기브미스포츠'는 30일(한국시각) '토트넘 홋스퍼와 첼시를 이끌었던 콘테는 현재 무직 상태이며, 마이클 캐릭 감독의 후임 후보 중 한 명으로 거론되고 있다'면서도 '콘테는 우승 트로피를 들어 올리는 방법을 잘 알고 있는 감독이지만 맨유 팬들은 그가 사용하는 스리백 전술을 두려워해야 한다'고 보도했다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

표면적으로 보면 콘테의 선임은 맨유에 가장 확실한 선택처럼 보인다. 콘테는 2017년 첼시를 이끌고 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승을 차지했다. 그러나 현재 맨유에는 콘테의 전술을 수행할 만한 선수들이 없다는 평가가 나온다. 콘테는 스리백을 선호한다. 주로 3-4-3 또는 3-5-2 포메이션을 사용한다. 이러한 전술에서는 윙백에게 상당히 많은 역할이 요구된다. 수비와 공격 모두에서 기여해야 하기 때문이다. 물론 맨유 팬들은 최근 몇 년 동안 이러한 전술이 팀에 적용되는 모습을 직접 경험했다. 후벤 아모림 전 감독은 정기적으로 스리백 전술을 선택했다. 아모림 체제에서 맨유는 3-4-2-1 포메이션을 사용했다. 하지만 두 명으로 구성된 중앙 미드필더진은 상대에게 압도당했고, 측면 선수들은 수비와 공격 사이에서 어정쩡한 역할을 맡는 경우가 많았다.

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결국 콘테의 부임은 아모림 시절의 악몽을 떠올리게 할 수도 있다. 매체는 '맨유가 현재 보유한 선수단에 이 시스템은 전혀 어울리지 않는다'며 '양쪽 윙백 모두 그 수준에 한참 미치지 못한다. 이 포메이션이 제대로 작동하려면 윙백들이 매우 중요한 역할을 해야 한다'고 지적했다.

콘테의 2016~2017시즌 첼시에는 빅터 모지스와 마르코스 알론소라는 핵심 윙백이 있었다. 2020~2021시즌 인터 밀란에서도 아슈라프 하키미와 이반 페리시치가 역할을 톡톡히 했다. 현재 맨유에는 루크 쇼와 패트릭 도르구가 왼쪽 윙백 선택지로 있고, 오른쪽에는 디오구 달로와 누사이르 마즈라위가 있다. 이들에게 역동적인 플레이와 존재감을 기대하기란 어렵다. 콘테를 선택하는 것이 팀의 퇴보로 이어질 가능성이 큰 셈이다. 결국 콘테의 전술 시스템은 맨유에서 제대로 작동하지 않을 것이 분명해 보인다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com